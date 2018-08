Tenisz US Open

Fucsovics: nincs veszítenivalóm Djokovic ellen

Fucsovics Márton szerint nincs veszítenivalója a 13-szoros Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovic ellen a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokság, a US Open nyitókörében. 2018.08.24 09:30 MTI

A világranglistán karriercsúccsal 40. magyar játékos erről Facebook-oldalán beszélt a csütörtöki sorsolás után.



"Meglepődtem, hogy egy Grand Slamen egy ilyen világsztárral kerültem össze sajnos az első körben. Nincs veszítenivalóm, neki viszont van, remélem, jó meccset játszunk" - fejtette ki a 26 éves teniszező. "Két hete Cincinnatiben beütöttünk, az csak fél óra volt, de jól ismerem őt, sokszor edzettem vele, és az ő stábja is jól ismer engem. Remek szintfelmérő lesz ez a számomra" - tette hozzá.



Fucsovics a talán legjobb formában lévő játékossal találkozik New Yorkban: Djokovic júliusban nyert Wimbledonban, múlt vasárnap pedig - a fináléban Roger Federert legyőzve - Cincianntiben is diadalmaskodott, ezzel elsőként nyert mind a kilenc ATP 1000-es viadalon legalább egyszer.



A világranglistán hatodik szerb klasszis 2011-ben és 2015-ben emelhette magasba a győztesnek járó trófeát New Yorkban. Ami a magyarok elleni mérlegét illeti, 2-0-ra vezet, miután egy 2004-es budapesti challenger-tornán Kiss Sebőt és Bardóczky Kornélt is legyőzte, majd megnyerte a viadalt.



Fucsovics két kísérletből eddig egyszer sem tudott mérkőzést nyerni a főtáblán Flushing Meadowsban: tavaly a francia Nicolas Mahut, két éve a spanyol Nicolas Almagro búcsúztatta az első fordulóban. Most viszont szinte biztosan a világ legnagyobb teniszarénájában, az Arthur Ashe Stadionban léphet majd pályára.