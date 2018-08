Eredmény

Zsiga Gyula: szép jövő előtt áll a női kézilabdázás

Szép jövő előtt áll a női kézilabdázás Zsiga Gyula, a magyar szövetség szakmai igazgatója szerint.



"Örülünk és büszkék vagyunk. Nagyon szép nyarunk volt" - mondta csütörtökön, az M1 aktuális csatornán a sportvezető arra reagálva, hogy a serdülő válogatott Európa-, a junior világbajnok lett, az ifjúsági csapat pedig vb-ezüstérmesként zárt.



Zsiga kiemelte, korábban hasonló sikereket csak a franciák és az oroszok értek el a sportágban korosztályos versenyeken. A női szakágban megvalósult nagy összefogás eredményezte a kiváló eredményeket - vélekedett -, a klubok és válogatott között kiváló a munkakapcsolat. Hozzátette, az egyéni képzés a klubok dicsősége, míg a csapaton belüli egység a válogatott szakvezetőié.



"Nagyon optimista vagyok. Már most előrelépésre számítok" - jelentette ki Zsiga a felnőtt válogatottról, amely legutóbb a 2012-es Európa-bajnokságon szerzett érmet a harmadik helyével.



A sportvezető kifejtette, a junior keretből már most többen bemutatkoztak a felnőtt válogatottban és az NB I-ben is sokan bontogatják szárnyaikat. Megjegyezte, a klubok felelőssége, hogy a játékosok töretlenül fejlődjenek a junior és felnőtt válogatottság közötti átmeneti szakaszban, amit a szövetség B válogatott létrehozásával próbálja segíteni.



Zsiga arról nem beszélt, konkrétan mikortól várható, hogy a felnőtt válogatott ismét dobogós helyekért csatázzon a világversenyeken. Az elsődleges cél az, hogy mindkét válogatott kijusson a 2020-as, tokiói olimpiára - mondta.