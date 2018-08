Remények

Sportlövő-vb - Olimpiai kvótáért és érmekért utazik a magyar csapat

Egy olimpiai kvóta, egy arany és további két-három érem megszerzésének reményében utazik el a juniorokkal együtt 29 fős magyar csapat a szeptemberi, olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságra a dél-koreai Csangvonba. 2018.08.22 13:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vb előtti szerdai sajtótájékoztatón Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos esemény előtt áll a sportág, hiszen csak négyévente rendeznek világbajnokságot, ráadásul Csangvonban lehet először kvótához jutni a tokiói játékokra.



"A korábbi olimpiák előtt mi szereztük az első kvótákat, most azonban a vitorlázók megelőztek minket, ezúton is gratulálunk nekik. Remélem, mi is folytatjuk a sort" - mondta az elnök, aki arról is beszélt, hogy nemcsak a sportolói küldöttség erős, hanem a sportági magyar sportdiplomácia is, amit jól példáz, hogy jövőre Budapest rendezheti meg az európai szövetség küldöttgyűlését, illetve az első ifjúsági Európa-bajnokságot, továbbá Gyenesdiás ad otthont a futócéllövő Eb-nek.



Sinka László főtitkár kiemelte: 90 ország mintegy 1800 versenyzője vesz részt a világbajnokságon, amellyel elindul a 2020. április 30-ig tartó olimpiai kvalifikációs sorozat. A szövetség célja, hogy minél több magyar sportlövő indulhasson a tokiói olimpián, és a főtitkár úgy fogalmazott: örülne, ha megközelítenék a riói nyolc kvótát.



Győrik Csaba szövetségi kapitány emlékeztetett arra, hogy három válogató versenyen át vezetett az út a világbajnoki csapatba. A szakvezető bízik abban, hogy sikerül egy kvótát, valamint egy arany- és további két-három érmet szerezni.



Az egy hónapja közzétett listához képest két változás történt, Szabián Norbert és Romano Mario nem tart a válogatottal.



A 2020-as ötkarikás játékok első kvótaszerző versenyén minden egyéni olimpiai számban négy-négy tokiói indulási jogot osztanak majd ki, a vegyescsapatoknál pedig kettőt-kettőt. A dél-koreai viadalt szeptember 2. és 14. között rendezik.



A riói olimpia előtt Tobai-Sike Renáta - aki ezentúl Sike Renáta néven versenyez - szerezte az első magyar kvótát, és most az ötödik világbajnokságára készül.



"A legnagyobb kihívás ezen a vb-n számomra a hosszú utazás és a hétórás időeltolódás lesz" - mondta.



Ugyancsak ott volt a sajtótájékoztatón Pekler Zalán, aki a junior csapat tagjaként utazik, de elsősorban az októberi ifjúsági olimpiára készül. Ő úgy fogalmazott, hogy számára az utóbbi az év fő eseménye, de minden versenyre éremért utazik.



A sajtótájékoztató végén a szövetség együttműködési szerződést kötött a nemzeti sportolói életpályaprogramot kínáló Athletastic International Kft.-vel.

A magyar vb-csapat:

férfiak:

puska: Péni István (légpuska, vegyescsapat, kisöbű szabadpuska 3x40 és fekvő, 300 m mindhárom szám), Sidi Péter (légpuska, vegyescsapat, kisöbű szabadpuska 3x40 és fekvő, 300 m mindhárom szám), Somogyi Péter (légpuska)

pisztoly: Tátrai Miklós (légpisztoly, vegyescsapat, szabadpisztoly), Bérces Béla (központgyújtású pisztoly)

futócél: Boros László, Tasi Tamás, Sike József (10 és 50 m normál és vegyes számok)

target sprint: Büki Dávid, Ozsvárt Donát

korong: Hegyi Norbert (trap)

nők:

puska: Zwickl-Veres Kata (légpuska, vegyescsapat), Dénes Eszter (légpuska, vegyescsapat)

pisztoly: Csonka Zsófia (légpisztoly, sportpisztoly), Major Veronika (légpisztoly, sportpisztoly, vegyescsapat), Sike Renáta (légpisztoly, sportpisztoly)

korong: Pongrátz Bianka (skeet)

junior férfiak:

puska: Hammerl Soma (légpuska, vegyescsapat), Pekler Zalán (légpuska, vegyescsapat, kisöbű szabadpuska 3x40 és fekvő), Prágai Patrik (kisöbű szabadpuska 3x40 és fekvő), Vas Péter (légpuska, kisöbű 3x40 és fekvő)

pisztoly: Iszprávnik Péter (légpisztoly, vegyescsapat)

korong: Fodor Dávid (skeet)

junior nők:

puska: Gáspár Lalita (légpuska, vegyescsapat, kisöbű sportpuska 3x40 és fekvő), Horváth Lea (légpuska, vegyescsapat, kisöbű sportpuska 3x40 és fekvő), Toma Dorina (légpuska, kisöbű sportpuska 3x40 és fekvő) pisztoly: Egri Viktória (légpisztoly, vegyescsapat, sportpisztoly), Fábián Sára (légpisztoly, sportpisztoly), Komáromi Krisztina (légpisztoly, sportpisztoly)