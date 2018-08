Tenisz

Cincinnati tenisztorna - Fucsovics újabb háromszettes meccset nyert

Fucsovics Márton a második fordulóban is három játszmában győzött az egyesült államokbeli Cincinnatiben zajló keménypályás tenisztornán, így bejutott a legjobb 16 közé, ami először sikerült neki ATP 1000-es viadalon. 2018.08.16 08:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világranglistán 48. magyar játékos a lengyel Hubert Hurkacz után a Guillermo Garcia Lopezzel (71.) csapott össze, aki a nyolcadik helyen kiemelt Dominic Thiem visszalépésével került főtáblára, a selejtező szerencsés veszteseként. A spanyol teniszező előzőleg még nem vesztett meccset magyar ellenféllel szemben.



A 35 éves rivális rögtön 4:1-re elhúzott, de Fucsovics kiegyenlített, sőt 6:5-nél a szettért szervált. A spanyol azonban megint brékelt, majd megnyerte a rövidítést is. A folytatásban 3:4-nél a nyíregyházi teniszező visszakapaszkodott brékhátrányból, aztán 6:4-gyel kiegyenlített. Az utolsó felvonásban Fucsovics kétszer is elvesztette az adogatását, ám Garcia Lopez nem tudta kiszerválni a meccset, a következő három gémben összesen csak négy pontot szerzett, a magyar játékos pedig egy újabb brékkel bejutott a 16 közé.



A 26 éves Fucsovics már több mint 70 ezer dollárt és 90 ranglistapontot szerzett, ezzel már biztosan a 40. helyre jön fel a jövő héten, ami új karriercsúcs.



Nyolcaddöntős riválisától, a háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinkától a múlt héten nagy csatában, négy meccslabdáról kapott ki Torontóban. Májusban viszont Fucsovics volt jobb a genfi salakpályás versenyen.



"Alig 24 órán belül majd hat óra kemény tenisz, de óriási boldogság" - ujjongott közösségi oldalán a Davis Kupa-válogatott vezére. - "Megvan a második győzelem is Cincinnatiben, életemben először a legjobb 16 között vagyok egy 1000-es versenyen. Mindent kiadtam magamból, de nem érzem a fáradtságot, mert az adrenalin még dolgozik. Végig hittem magamban! Holnap megint meccs, megint Wawrinka..." - tette hozzá, utalva arra, hogy magyar idő szerint 22 óra körül lép pályára a svájciak olimpiai bajnoka ellen. Ha őt is legyőzi, akkor egy másik svájci, a 20-szoros GS-győztes Roger Federer következhet.



Eredmény:

férfiak (6,3 millió dollár összdíjazás):

2. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Guillermo Garcia Lopez (spanyol) 6:7 (5-7), 6:4, 7:5