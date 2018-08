Cincinnati tenisztorna

Babos: ezt elszúrtam

A világranglistán 41. magyar játékos 6:3, 6:4-re kikapott a WTA-rangsorban 173., mindössze 16 éves amerikai Amanda Anisimovától, aki szabadkártyával indult a versenyen.



"Rettenetesen sajnálom a mérkőzést, minden esély ott volt a kezemben, nem éltem ezekkel. A második szettben is vezettem, de hiába" - mondta honlapján Babos, majd rátért a részletekre: - "Anisimova minden ütésbe beleszáll, nagyon nagyokat üt, de ez nem magyarázat semmire. Sokkal tapasztaltabb játékos vagyok, rutinból meg kellett volna oldanom. Ez most nem sikerült, elszúrtam. Sajnálom nagyon, mert jó lehetőség volt" - tette hozzá.



Babos a francia Kristina Mladenoviccsal párosban még érdekelt a viadalon, második kiemeltként csak a nyolcaddönőben kapcsolódnak be a küzdelmekbe.