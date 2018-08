Betegség

Az intenzíven ápolják Ronaldót

Tüdőgyulladás miatt még pénteken kórházba szállították, és jelenleg is egy ibizai intenzíven ápolják Ronaldót, a brazil válogatottal 1994-ben és 2002-ben is világbajnok, jelenleg 41 éves korábbi futballistát.



A Football-Italia értesülései szerint Ronaldo állapota péntekre lett annyira rossz, hogy kórházba kellett szállítani, majd amikor tüdőgyulladással diagnosztizálták, egy magánklinikára került még aznap éjjel.



A Marca úgy tudja, hogy a brazil állapota folyamatosan javul.



Ronaldo nyári vakációját tölti a szigeten, ahol saját villája is van - írta az Index.