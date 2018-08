Atlétika-Eb

Atlétikai Eb - Wlodarczyk verhetetlen, 18 éves győztes férfi rúdugrásban

Anita Wlodarczyk nyerte vasárnap a női kalapácsvetést a berlini atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen óriási meglepetésre a 18 éves svéd Armand Duplantis diadalmaskodott férfi rúdugrásban. 2018.08.13 03:22 MTI

Wlodarczyk, a szám egyeduralkodója, világcsúcstartója sorozatban negyedik Eb-elsőségét gyűjtötte be.



Fantasztikus küzdelmet hozott a férfi rúdugrás, amelyben ketten is átugrották a hat métert, ilyen legutóbb 19 éve fordult elő. Duplantis és a 21 éves orosz Timur Morgunov is elsőre vitte át az álommagasságot, sőt a svéd csodagyerek 6,05 méteren sem hibázott.



Női 5000 méteren a holland Sifan Hassan 14:46.12 perces Európa-bajnoki csúccsal nyert, de ehhez kellett az is, hogy a második helyen futó izraeli Lonah Chemtai Salpeter - a 10 ezer méter győztese - egy körrel a vége előtt megálljon, mert azt hitte, véget ért a verseny. A kenyai származású atléta így csak negyedik lett, aztán kizárták, mivel a rajtnál a megengedettnél előbb váltott a belső körre.



Női 1500 méteren a fedettpályás világbajnoki ezüst- és bronzérmes Laura Muir nyerte a britek újabb futóaranyát.



A brit 4x100-as váltóval Dina Asher-Smith megszerezte harmadik aranyérmét az Eb-n.



Eredmények:



férfiak:



rúdugrás, Európa-bajnok:

Armand Duplantis (Svédország) 6,05 m

2. Timur Morgunov (ANA- Oroszország) 6,00

3. Renaud Lavillenie (Franciaország) 5,95



hármasugrás, Európa-bajnok:

Nelson Evora (Portugália) 17,10 m

2. Alexis Copello (Azerbajdzsán) 16,93

3. Dimitriosz Ciámisz (Görögország) 16,78



4x100 m váltó, Európa-bajnok:



Nagy-Britannia 37.81 mp

2. Törökország 37.98

3. Hollandia 38.03







nők:



1500 m, Európa-bajnok:

Laura Muir (Nagy-Britannia) 4:02.32 p

2. Sofia Ennaoui (Lengyelország) 4:03.08

3. Laura Weightman (Nagy-Britannia) 4:03.75



5000 m, Európa-bajnok:

Sifan Hassan (Hollandia) 14:46.12 p

2. Eilish McColgan (Nagy-Britannia) 14:53.05

3. Yasemin Can (Törökország) 14:57.63







3000 m akadály, Európa-bajnok:



Gresa-Felicitas Krause (Németország) 9:19.80 p

2. Fabienne Schlump (Svájc) 9:22.29

3. Karoline Bjerklei Grövdal (Norvégia) 9:24.46



kalapácsvetés, Európa-bajnok:

Anita Wlodarczyk (Lengyelország) 78,94 m

2. Alexandra Tavernier (Franciaország) 74,78

3. Joanna Fiodorow (Lengyelország) 74,00



4x100 m váltó Európa-bajnok:

Nagy-Britannia 41.88 mp

2. Hollandia 42.15

3. Németország 42.23