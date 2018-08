Siker!!!

Férfi torna Eb - Vecsernyés Dávid bronzérmes nyújtón

Az utolsó szerdöntő magyar résztvevője a csütörtöki selejtezőből 14,200 ponttal, a második legjobb eredménnyel jutott tovább. Nála csak Epke Zonderland, a hollandok olimpiai, világ- és Európa-bajnoka kapott többet, 14,333-at.



A döntőben a magyar tornász megint elegáns és szép, hiba nélküli gyakorlatot mutatott be, amire 14,033 pontot kapott. Ugyanannyit, mint előtte a svájci Taha Serhani, akinél azonban szebben mutatta be programját, így őt megelőzte. Ezzel a második helyen állt, mert az elsőként szereplő másik svájci, Oliver Hegi nagyon magas pontszámmal, 14,700-zal adta meg az alaphangot.



Később, hatodikként Zonderland anyagerős, ugyanakkor nem hibátlan gyakorlatot mutatott be, amivel Hegi mögé, de Vecsernyés elé került 14,400 ponttal.



A fináléból két brit tornász volt hátra, egyik sem tudott azonban a magyar elé kerülni. Közülük James Hall - akárcsak Serhani - ugyanannyit kapott, mint Vecsernyés, de az elegánsabb kivitelezés utóbbi javára döntött.

"Álmaimban sem gondoltam volna, hogy összejön az éremszerzés, a döntőbe jutás volt az elsődleges cél, itt ugyanakkor már bármi megtörténhet. Úgy döntöttünk, ugyanazzal a gyakorlattal indulok, mint a selejtezőben, azt nagyon jól begyakoroltam a felkészülés alatt" - mondta a friss Eb-bronzérmes, aki először állhatott dobogóra felnőtt világversenyen.



A 27 éves Vecsernyés hozzátette, gyakorlatát "megdobta", hogy nem egy sablonos leugrással zárt, hanem olyan elemmel, amelynél általában vissza szoktak fogni a nyújtóra, ugyanakkor szerepel a leérkezések között is.



Megjegyezte, kicsivel rosszabbnak érezte gyakorlatát, mint a selejtezőben, a pontszámmal azonban teljesen elégedett.



"Már csak a kiindulási pontszámon kellene javítani kicsit, és néhány új elemet beletenni a gyakorlatba. A következő nagy verseny a világbajnokság lesz, ahol szeretnék egy erősebb gyakorlattal indulni, egyelőre csak ez van a szemem előtt" - folytatta.



Edzője, Kelemen Zoltán hangsúlyozta, óriási dolog egy sportoló életében az első világversenyes felnőtt érmet megszerezni.



"Nagyon boldog vagyok Dáviddal együtt. A gyakorlat a selejtezőben egy kicsit jobb volt, de ez betudható annak, hogy a döntőt hangulatát nem lehet lemodellezni. Nagyon meg vagyok elégedve, az automatizmusok működtek" - értékelt a szakember, aki hozzátette, előzetesen számított a bronzéremre, de a verseny közben a rendkívül szoros pontszámok miatt kicsit elbizonytalanodott. "Hárman végeztek azonos pontszámmal és Dávid ebből jött ki a legjobban a kivitelezéssel. Az utolsó angolnál kicsit aggódtam, hogy lejteni fog a hazai pálya, de nagyon korrektek voltak a bírók."



Vecsernyés a második magyar felnőtt érmes a glasgow-i torna Eb-n. Múlt vasárnap Dévai Boglárka győzött ugrásban.

Eredmények, szerenkénti döntők:



talaj, Európa-bajnok:

Dominick Cunningham (Nagy-Britannia) 14,666 pont

2. Artem Dolgopyat (Izrael) 14,466

3. Artur Dalalojan (Oroszország) 14,466



lólengés, Európa-bajnok:

Rhys McClenaghan (Írország) 15,300 pont

2. Robert Seligman (Horvátország) és

Saso Bertoncelj (Szlovénia) 14,866-14,866



gyűrű, Európa-bajnok:

Elefteriosz Petruniasz (Görögország) 15,466 pont

2. Ibrahim Colak (Törökország) 15,100

3. Courtney Tulloch (Nagy-Britannia) 15,000



ugrás, Európa-bajnok:

Artur Dalalojan (Oroszország) 14,900 pont

2. Igor Radivilov (Ukrajna) 14,866

3. Dmitrij Lankin (Oroszország) 14,666



korlát, Európa-bajnok:

Artur Dalalojan (Oroszország) 15,433 pont

2. David Beljavszkij (Oroszország) 15,166

3. Oliver Hegi (Svájc) 14,633



nyújtó, Európa-bajnok:

Oliver Hegi (Svájc) 14,700

2. Epke Zonderland (Hollandia) 14,400

3. VECSERNYÉS DÁVID 14,033