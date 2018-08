Sport

Nyíltvízi úszó Eb - Kizárták a magyar váltót

A táv felénél kizárták a magyar csapatot a nyíltvízi úszók Európa-bajnokságának váltóversenyéből, mivel Sömenek Onon Kata rossz irányba indult el, és nem kerülte meg a rajt utáni első bóját.



A Loch Lomond vizében a négyfős váltók tagjainak egyenként 1250 métert kellett a lehető leggyorsabban megtenniük.



Gellért Gábor szövetségi kapitány azt a taktikát választotta, hogy a férfiakat küldte előre, akiknek így megfelelő előnyt kellett kidolgozniuk a nők számára. A magyarokon kívül az oroszok és a szlovákok kezdtek férfi úszóval. Székelyi Dániel 12:44.9 perc után pacsizott Huszti Dáviddal, miközben a mezőny másik hét tagja óriási verekedés közepette tudott csak váltani.



Mivel az oroszoknál a váltó második tagja nő volt, Huszti pillanatok alatt az élre került, a 17 éves versenyzőt viszont a franciák első férfi úszója megelőzte, annak ellenére, hogy több mint fél perccel később ugrott a vízbe.



Őt Sömenek Onon Kata követte, de óriásit hibázott, hiszen rögtön a tőle balra elhelyezkedő bóját megkerülve kellett volna elindulnia, ehelyett ő egyenesen nekivágott a távnak, amiért nem sokkal később fel is mutatták neki a piros lapot.



"Elképzelni nem tudom, mi történhetett. Tíz kilométeren is úszott, előtte is többször leúsztuk a köröket. Talán a verseny hevében olyan izgalmi állapotban volt, ami ezt okozhatta. Nagyon össze van törve" - nyilatkozta az MTI-nek Gellért Gábor. A váltó negyedik tagja, Novoszáth Melinda így már nem ugrott vízbe.



A számot a hollandok nyerték, miután az olimpiai és világbajnok, 10 kilométeren Rasovszky Kristófot célfotóval legyőző Ferry Weertman óriási hajrá végén megelőzte a német Florian Wellbrockot.



Eredmények:



váltóverseny, Európa-bajnok:

Hollandia (Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Maxime Smits, Ferry Weertman) 52:35.0 perc

2. Németország 52:35.6

3. Franciaország 52:46.7



A. Székelyi Dániel, Huszti Dávid, Sömenek Onon Kata, Novoszáth Melinda összeállítású magyar csapatot kizárták.