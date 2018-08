Kalapácsvetés

Atlétikai Eb - Gyurátz döntős, Orbán kiesett

hirdetés

Szemben az elmúlt napok hőségével pénteken hűvös, borús időben kezdték meg versenyüket a kalapácsvetők az Olimpiai Stadionban. A döntőhöz szükséges szintet 70 méterben határozták meg vagy a legjobb 12 került a vasárnapi fináléba.



Az első csoportban Orbán Éva szerepelt a két magyar közül, a veszprémi dobó 2013-ban világbajnoki hetedik volt, idén azonban csak 68,14 méterig jutott. A 33 éves atléta két érvénytelen kísérlet után harmadikra 59,16 métert ért el, s az utolsó, 28. helyen végzett.



A junior vb- és Eb-ezüstérmes Gyurátz Réka idén dobta meg 72,52 méteres egyéni csúcsát. A 22 éves versenyző elsőre rontott, másodikra viszont 69,45 méterig hajította szert. Ezzel a hatodik helyen állt, s mivel az első csoportban ennél csak ketten dobtak nagyobbat, már ekkor biztosnak látszott, hogy finalista lesz, harmadik kísérletét pedig már nem is kellett kihasználnia.



"Bár elsőre kiléptem, de meg is nyugodtam, mert tudtam, ha jobban odafigyelek, jönni fog a jó eredmény" - nyilatkozott Gyurátz Réka. Hozzátette, már a bemelegítésnél is 69 métert dobott megerőltetés nélkül, hogy számított a döntőbe jutásra. - "A döntőben szuper lenne a nyolcba kerülni, s a 69 méternél nagyobbat dobni" - mondta a Dobó SE kalapácsvetője.