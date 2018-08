Úszás

Úszó Eb - Verrasztó és Késely is a legjobb idővel döntős

Verrasztó Dávid 400 méter vegyesen, Késely Ajna pedig 400 méter gyorson egyaránt a legjobb idővel, míg a 4x100 méteres vegyesváltók közül a férfi a második, a női nyolcadik helyen jutott döntőbe a Glasgow-ban zajló úszó Európa-bajnokság csütörtöki zárónapján.

A rövid délelőtti program a férfi 400 méter vegyes selejtezőivel kezdődött, Holló Balázs és Gyurta Gergely a harmadik futamba kapott besorolást, de csak utóbbi állt fel a rajtkőre. A tavalyi rövidpályás Európa-bajnokságon bronzérmes magyar úszó idei legjobbjától (4:15.12) jócskán elmaradva, 4:18.64 perccel csapott célba, ami a tizedik helyhez volt elég.



"Reggel ez nem egy rossz idő, de sajnos az előttem lévő futamban ketten is nagyon jól mentek és ezen múlt a döntő" - mondta Gyurta.



Ezt követően ugrott vízbe a sorozatban harmadik sikerére hajtó Verrasztó, aki ráadásul a szám történetének legidősebb Európa-bajnoka lehet a skót nagyvárosban. A 29 éves versenyzőnek a hátúszástól kezdve nem igazán volt ellenfele és 4:14.18-as idővel az első helyen jutott fináléba.



"Meg vagyok elégedve, ez reggel egy jó idő. A döntőben szeretnék az idei legjobbamnál (4:11.98) legalább egy másodperccel gyorsabban úszni. Az angollal nagyon kemény lesz a csata, jó erőben van, gyorsabb nálam. Háton és mellen valami okosat kell csinálnom, az elején kicsit közelebb kell maradnom. Kétszázon pocsékul úsztam, de most kicsit megnyugodtam, hogy nincs gond a szisztémámmal. Remélem, a szívem a helyén van még mindig" - nyilatkozta az MTI-nek Verrasztó, aki már előrevetítette a hazai közönség előtt szereplő Max Litchfield elleni várható csatáját.



Női 400 méter gyorson a címvédő Kapás Boglárka - aki 200 méter pillangón már nyert Glasgow-ban -, valamint a 800-on ezüst-, 1500-on pedig bronzérmes Késely egymás mellett úszott. Utóbbi rögtön a rajt után élre állt és rendkívül magabiztosan 4:08.77 perces idővel diadalmaskodott. Kapás 4:14.23-mal negyediknek érintette a falat, s ezzel tizedik helyen zárt.



"Ez az idő volt betervezve. Nem volt könnyű, de több mint négy másodperccel jobbat tudtam úszni, mint Helsinkiben a junior Európa-bajnokságon délelőtt, ez egy nagyon biztató jel a döntő előtt. Ez az utolsó nap, próbálok úgy hozzáállni, hogy ez egy örömúszás legyen" - mondta Késely.



Kapás mosolyogva értékelte a teljesítményét:



"Egyenletes úszás volt, nem stresszeltem túl. Próbáltam élvezni, mivel a gyorsúszást mostanában nem tudom. Nem vagyok szomorú, jobb is így, hiszen nem egy csalódással hagyom itt az Eb-t, hogy ötödik vagy hatodik vagyok a döntőben."



A Balog Gábor, Horváth Dávid, Cseh László, Kozma Dominik összeállítású 4x100 méteres férfi vegyesváltó az első futamban csak a svéd staféta ellen versenyzett, de 3:35.50-es idejénél így is csak az orosz négyes úszott jobbat.



"Azért jöttünk, hogy döntőbe jussunk. Valószínűleg Dávidon kívül mindenkit lecserélnek, és a többiek frissen, pihenten jobb időt tudnak majd úszni" - nyilatkozta Kozma, akinek jóslata bejött, hiszen nem sokkal később eldőlt, hogy Bohus Richárd, Horváth, Milák Kristóf és Németh Nándor alkotja majd az esti döntőben a csapatot.

A nőknél a Hosszú Katinka, Sztankovics Anna, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn összetételű kvartett 4:03.92 perccel a kilencedik svédeket két századdal megelőzve jutott fináléba.