Labdarúgás

Világrekord összegért igazolhat kapust a Chelsea

A kapusok esetében világrekordot jelentő 71,6 millió fontért (25,6 milliárd forint) igazolja le a Chelsea labdarúgócsapata Kepa Arrizabalagát a baszk Athletic Bilbaótól - jelentették egybehangzóan a szerdai brit lapok, amelyek szerint ezzel megnyílt az út Thibaut Courtois előtt, hogy a Real Madridba igazoljon Londonból.



A 23 éves Arrizabalaga két éve mutatkozott be a spanyol bajnokság élvonalában. Maurizo Sarri, a Chelsea új menedzsere kedden dicsérte őt, fiatalnak, de rendkívül tehetségesnek nevezte.



A spanyol kapus a hírek szerint szerdán már Londonban lesz. A The Times és a The Daily Telegraph úgy értesült, hogy ötéves szerződést ajánlanak neki, heti fizetése 80 ezer font (csaknem 29 millió forint)lesz.



Kepa Arrizabalaga januárban kis híján a Real Madridhoz igazolt, akkor még csak 18 millió font volt a kivásárlási ára a brit sajtó szerint. Zinadine Zidane, a madridi csapat akkori edzője azonban végül meggondolta magát. Kepa aztán új szerződést írt alá az Athletic Bilbaóval, amelyben már jelentősen felemelték a kivásárlási árát.



A Premier League-ben csütörtökön zárul az átigazolási időszak, és a Chelsea-t szorította az idő, hogy új első számú kapust találjon Courtois helyére, aki a hét elején nem jelent meg az edzéseken. Kommentárok szerint így akarja kikényszeríteni, hogy a londoni egyesület eladja a Real Madridnak. A brit lapok úgy tudják, a spanyolok a 35 millió fontos alkut "megédesítendő" kölcsönadják Mateo Kovacicot a Chelsea-nek.



Ha megerősítik Kepa leigazolását a 71,6 millió fontos áron, a spanyol kapus a legdrágább játékos lesz ezen a poszton. A rekorder, Alisson júliusban 65 millió fontért igazolt az AS Romától a Liverpoolba.