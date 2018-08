Sport

Egy vizespalack miatt kellett feladnia az atlétikai Eb-t a magyar gyaloglónak

A leghosszabb távú viadal indulói reggel fél 9-kor indultak útnak a belvárosi Breitscheidplatzon, a Vilmos császár emléktemplom szomszédságában kialakított szurkolói zónától és a cél is itt volt. Ekkor még kellemesnek mondható 25 fokos időben vágtak neki a félszáz kilométernek, de másfél óra múlva már 30 fok fölött járt a hőmérséklet.



A tavalyi világbajnokságon meglepetésre hatodik Helebrandt a rajttól csatlakozott a többiektől egyre jobban ellépő élmezőnyhöz, amelyben a világ- és olimpiai bajnok szlovák Matej Toth diktálta a tempót. A nyíregyházi gyalogló 10, 15 és 24 kilométernél is együtt haladt a legjobbakkal, amikor egy fatális baleset történt. Egy frissítő állomásnál az egyik versenyző eldobott egy vizes palackot, amire Helebrandt rálépett, elesett, s kifordult a bokája. Még megpróbálta folytatni a versenyt, de fájdalmai miatt fel kellett adnia. A bokája felduzzadt, így egyelőre nem lehetett megállapítani, hogy eltört-e. A 36 fős mezőny másik magyarja, Venyercsán Bence a 12. helyen ért célba 3:58:25 órás új utánpótlás (23 év alatti) országos csúccsal. A számot a 23 éves ukrán Marian Zakalnickij nyerte, megelőzve az olimpiai és világbajnok Matej Tothot, akinek az Eb-arany továbbra is hiányzik gyűjteményéből - írta a hvg-hu.