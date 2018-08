Labdarúgás

MLS - Németh Krisztián visszatért a Sporting Kansashez

hirdetés

A magyar válogatott támadó 2014 decembere és 2016 januárja között játszott a Sportingban, amelynek Sallói Dániel személyében eddig is volt magyar labdarúgója.



A csapat honlapja szerint a 29 éves Némethért eddigi klubja, a New England Revolution 350 ezer dollárt, valamint a kansasiek 2020-as játékosbörzén való első körös választási jogát kapta meg.



Németh első kansasi időszakában 33 mérkőzésen 16 gólt szerzett, valamit adott hét gólpasszt is.