Sport

Klein Dávid és Suhajda Szilárd úton vannak Budapest felé

Lezárult a Kalifa Himalája Expedíció idei szezonja, Klein Dávid és Suhajda Szilárd már úton vannak Budapest felé. A két hegymászónak nem sikerült feljutnia a Gasherbrum egyik csúcsára sem. 2018.08.01 20:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az expedíció szervezőinek szerdai közleménye szerint a július 22-én indított felderítő expedíció során Klein Dávid és Suhajda Szilárd 6500 méteres magasságig, a Gasherbrum 2-es táboráig mászott fel, hogy ott mérjék fel a valós időjárási körülményeket, mert az előrejelzések nem tudták pontosan követni a Karakorum hegyein uralkodó időjárást. Ennek következménye volt, hogy az első, július 15-én indított csúcsmászási kísérlet meghiúsult.



A felderítő expedíció során bebizonyosodott, hogy a Gasherbrum I felsőbb régióiban továbbra is veszélyesen nagy mennyiségű friss hóval néznének szembe a hegymászók, ráadásul az alaptábort és az 1-es tábort összekötő, hasadékokkal sűrűn felszabdalt Gasherbrum-gleccseren kialakított útvonal is kezdett nyomtalanul eltűnni.



A szezon a végéhez közelít, a mászóengedélyek pedig hamarosan lejárnak, így a körülmények miatt a hegyről való levonulás volt a legésszerűbb döntés. Ezzel befejeződött a Gasherbrum I és II expedíció és lezárult a Kalifa Himalája Expedíció 2018 is.