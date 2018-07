Siker

Tour de France - Geraint Thomas győzelmét ünnepli Nagy-Britannia

Geraint Thomas győzelmét ünnepelte Nagy-Britannia hétfőn. A walesi kerékpáros előző nap először nyerte meg a Tour de France országúti versenyt, amelyen az utóbbi tíz évben hatodik, sorozatban pedig negyedik alkalommal született brit győzelem. 2018.07.30 16:08 MTI

A BBC szerint a 32 éves sportoló tehetségét sohasem vonták kétségbe, versenyzőként azonban sokszor mintha átok ült volna rajta, és rendre összeroppant a lehetőségek előtt. Így volt ez a 2016-os olimpián, a Tour de France tavalyi kiírásában, és ugyanabban az évben a Giro d'Italián, amikor pedig tökéletes formában volt. Végignézte, ahogy válogatottbeli csapattársa, Bradley Wiggins 2012-ben megnyeri a háromhetes francia körversenyt, és háromszor segítette az élre Chris Froome-ot, ebből egyszer úgy, hogy 20 napig törött medencecsonttal tekert. Ezúttal viszont sikerült megragadnia az alkalmat, méghozzá látványosan, a siker pedig nagyobb, mint korábbi kudarcai együttvéve.



A brit közszolgálati médium felelevenítette továbbá, hogy Geraint Thomas tízéves kora körül kezdett el kerékpározni, eleinte azt sem tudta, hogy a biciklisnadrág alá nem kell alsónadrágot venni, és amikor először vállalkozott nagyobb táv megtételére, eltévedt, és olyan fáradtan ért haza, hogy a homlokával nyomta a csengőt.



A hétfői napilapok közül a The Guardian azt írta, új szupersztár született, és a sportolót idézve hozzátette, hogy a vasárnapi győzelem után Thomas éhes a további hasonló sikerekre.



A The Daily Telegraph Párizs uraként írt a pályakerékpárosként kétszeres olimpiai bajnok walesiről, és felidézte, hogy Thomas a Tour de France miatt vágott bele a sportba. Ő az első walesi, aki megnyerte a 105 éves versenyt, sikerét pedig egyedül a kemény munkának köszönheti, semmi másnak - idézték.



"G. mindig rendes srác volt, most már kiemelkedő is" - írta róla a lapban régi barátja és pályatársa, Mark Cavendish.



A The Times emlékeztette a sportolót, hogy azt ígérte, győzelme esetén egy hónapig tartó bulival fog ünnepelni. A lap szintén felidézte Thomas rögös útját a vasárnapi nagy győzelemig, a brit kerékpársport új szupersztárjaként méltatva őt. Írt arról is, hogy a walesi sportolónak a német Jan Ullrich volt a példaképe.



"Három héttel ezelőtt Ullrich még egyike volt annak a négy férfinak a világon, akik olimpiát és Tour de France-t is nyertek. Most már öten vannak." Az újság elébe ment Geraint Thomas győzelmének: "walesi hercegből Franciaország királya" - írta róla már vasárnap.



Nagy volt az ünneplés a kerékpáros egykori középiskolájában is, ennek ellenére nem egyértelmű, hogy a cardiffi Whitchurch Gimnáziumnak ő-e a leghíresebb diákja. Gareth Bale, aki a Real Madriddal négyszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját és Sam Warburton világhírű rögbijátékos, a walesi válogatott és a brit csúcsválogatott egykori kapitánya is oda járt, pár évvel a Thomas alatti évfolyamokba.