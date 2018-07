Baleset

Király Gábort kórházba vitték

"Nagy melegben játszottuk a szezon első hazai mérkőzését. Kétszer is visszajöttünk a meccsbe 1:0 után és 2:1-es állásnál is egyenlíteni tudtunk. Mindent megtettünk a győzelemért, de ennyi volt a mai mérkőzésben. A szurkolóink segítségével őrizzük hazai pályán veretlenségünket" - írta honlapján Király Gábor.



A Haladás kapusa a sérüléséről is tájékoztat: "a mérkőzésen a vége előtt egy újpesti támadásnál Novotnyval ütköztem, páros lábbal a mellkasomba kaptam rúgást. A találkozó után a kórházban megröntgenezték, szerencsére nem lett komoly baj, de így is mellkasi zúzódással pihennem kell.



Jó érzés volt, hogy a 150. NBI-es mérkőzésem alkalmából felköszöntött a Haladás a találkozó előtt."