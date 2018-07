Segítség

Életmentő beavatkozásra gyűjt az Európa-bajnok magyar kajakos

A rák ritka fajtája támadta meg Tóth Róbert többszörös magyar bajnok szervezetét. Az életét megmentő kezelésre csak külföldön van lehetőség, amelynek ára csaknem hatmillió forint. 2018.07.24 ma.hu

Speciális kezelésre szorul a 28 éves Tóth Róbert, korábbi U23-as ifjúsági Európa-bajnok. A sportolónál tavaly diagnosztizálták az úgynevezett Adenoid Cystic Carcinoma nevű ritka daganatos kórt, amely először a könnycsatornáját támadta meg. Mire elkezdték a hazai kezelést, áttétek alakultak ki a gerincén és a májában, utóbbiban tizennyolc daganatot fedeztek fel az orvosok – írta a Zoom.hu.



Itthon sugár- és kemoterápiát kapott, amely részlegesen ugyan segített rajta, de a gyógyuláshoz szükséges speciális kezelést a hazai egészségügyi keretek nem tudják biztosítani számára. Párizsban még az év elején indult célzott klinikai program, amelyben Róbert szeretett volna részt venni, de a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem hagyta jóvá a külföldi kezelést.



„A géndiagnosztikai eredményeim alapján a párizsi klinika térítésmentesen biztosította volna a kezelést, de a francia törvények szerint kell a hazai egészségbiztosítástól jóváhagyás, mert anélkül semmilyen módon nem hajtják végre” – mondta el a Zoom.hu-nak Tóth Róbert.



A magyar egészségbiztosító arra hivatkozva utasította el a sportolót, hogy klinikai fázisban lévő kezelést nem támogatnak.

Róbert bal szeme mögött január végére eltűnt a daganat, bár a betegség nyomát máig hordozza, hiszen a sugárterápia következményeként elvesztette a bal szeme látását, a sportoló ezért szinte mindig napszemüveget hord. A kajakos májából a hazai kezelés ellenére sem tűntek el a daganatok, ezért idén júniusban felvette a kapcsolatot egy németországi klinikával Stuttgartban, ahol immunterápiát és TACE nevű kombinált kezelést írtak elő. Róbert részt is vett az első beavatkozáson, amelynek következtében a májában lévő daganatok nagy része eltűnt.



Róbert jelenleg a németországi kezelés után lábadozik, amit nehezen él meg, mert nem dolgozhat és a sportnak sem hódolhat. Mint mondja, nincs betegségtudata, de most betegként kell viselkednie, ami nagyon megviseli.



A legnagyobb probléma most az, hogy a kezelés második – egyben utolsó – részének költségeit nem tudják maguktól kifizetni. Már az első beavatkozás közel hatmillió forintos költségét is családjuk és barátaik segítségével tették össze. Most pedig bármennyire is nehezükre esik elfogadni, további segítségre van szükségük az augusztus végi terápiára.



Számlaszám: Reményi Diána, UniCredit Bank,10918001-00000098-49120001

Külföldről való utalás esetén:

IBAN: HU56 1091 8001 0000 0098 4912 0001

SWIFT: BACXHUHB