Siker

Öttusa Eb - Öt éremmel sikeres hazai szereplés

Öt dobogós helyezéssel a kimagaslóan szereplő - öt számban győztes - franciák mögött a második helyen végeztek a magyarok a hétfőn véget ért székesfehérvári öttusa Európa-bajnokságon, ami így sikeresnek minősíthető. 2018.07.24 11:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Már csak azért is, mert magyar győztest is avattak, ráadásul az előző, 2014-es székesfehérvári Eb-n hazai versenyzők csak egyszer állhattak dobogóra.



Ezúttal a női és férfi szakág is egy-egy egyéni és csapatérmet szerzett: Kovács Sarolta harmadik, a Kovács, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia összetételű csapat pedig első lett, míg másodikként végzett Marosi Ádám és a Marosi, Demeter Bence, Regős Gergely trió. Az eredménysort Kovács, Demeter páros tette teljessé a vegyesváltóban kiharcolt harmadik helyével.



"Eredményesség szempontjából a lányok megvalósították az előzetes tervet, sőt, volt, aki túl is teljesítette" - értékelte a kontinensbajnokságot Kállai Ákos, a nők szövetségi kapitánya, majd ki is tért rá, hogy a "túlteljesítő" Alekszejev Tamara volt. Mint mondta, az utolsó hetek edzéseredményei nem jelezték, hogy ilyen produkcióra lesz képes, inkább a szíve vitte őt, illetve azt hozta ki magából, amit az idény elején edzésből tudott. "Buta hiba miatt vesztette el a bronzérmet, ám ebből az esetből azt is le kell vonnia, hogy képes az éremért versenyezni" - utalt a kapitány arra, hogy Alekszejev a célegyenesbe fordulva már ünnepelni kezdett és nem vette észre a mögötte érkező Kovácsot, aki lehajrázta és centikkel megelőzte őt. A kapitány szerint Alekszejev mostanra felzárkózott az évek óta az élmezőnybe tartozó Kovács és Földházi mellé.



Az Eb-bronzérmes, 27 éves Kovácsot illetően kiemelte, hogy vívása kiegyensúlyozottá vált, nem voltak nagy hullámzások a teljesítményében. Ezt az egyenletes teljesítményt kellene állandósítania, hoznia a későbbiekben is - folytatta -, mert egy olimpiai szereplésbe nem fér bele a nagy "gödör".



"Igaz, hogy a mezőnyben nem ő a legfiatalabb, ennek ellenére még fiatal versenyző, tud fejlődni" - véli Kállai.



Az önmagával mindig kritikus Földházi Zsófiáról megjegyezte: "el kellene engednie" a vívást, mert a görcsösségére rámehet ez a szám és az egész szereplése, amin most a téthelyzetben mutatott jó kombinált számmal nagyot tudott javítani.



Kállai Ákos a szeptemberi, mexikói világbajnokság hagyományos egyéni és csapatversenyében az Eb-n szerepelteknek szavaz bizalmat, vagyis Kovács, Alekszejev, Földházi és Réti Kamilla indul. Mivel a vb-n minden váltóverseny megelőzi a klasszikus viadalt, az egyéni indulókat nem "dupláztatja": női váltóban Gulyás Micehelle és Simon Sarolta, a vegyes váltóban Simon Sarolta indítását tervezi.



Martinek Jánosnak, a férfiak szövetségi kapitánynak nem sokkal a rajt előtt változtatnia kellett, a rutinos, de combhajlító-izmával sérült Kasza Róbert helyett Regős Gergely személyében Eb-újoncot avatott.

"Regős számára a tapasztalatszerzés volt a cél, és ha a vívásban is beleerősödik a felnőtt mezőnybe, számolhatunk vele. A selejtező vívásban ő volt a legeredményesebb magyar, de a döntő mezőnye jóval erősebb ennél" - mondta, majd az olimpiai bronzérmes Marosira rátérve úgy folytatta: "felkészülése jobb, sérülésmentesebb volt, mint tavaly és mivel rutinos versenyző, nem tartottam attól, hogy az Eb előtti kevesebb versenyzés hátráltatja majd".



Martinek úgy véli, "kulcsfontosságú volt, hogy a vívást meg tudta oldani, változtatott a felfogásán, és szinte szárnyalt a páston".



A kapitány szerint Demeter Bencének is a vívásra kell fókuszálni a jövőben, a döntőben mutatott fantasztikus kombinált száma - amivel a 16.-ról az ötödik helyre lépett előre - megerősítheti abban, hogy bármikor képes az élre kerülni.



Martinek a vívás fontosságát az olimpiai és világbajnok, tavalyi Eb-győztes Alekszandr Leszun példájával is érzékeltette: az egyébként remek vívó orosz versenyző ezúttal gyengén teljesített a páston, nem is tudott az élmezőnyben végezni.



A világbajnoki résztvevőkről egyelőre nem sok konkrétumot tudott mondani. A hagyományos versenyben Demeter, Marosi, Regős és Kasza indulását tervezi, ám ez függ Kasza felépülésétől, és attól is, hogy a csütörtökön 34 éves Marosi vállalni tudja-e az újabb világversenyt. Kállai Ákoshoz hasonlóan a váltószámokban másokat indítana, ám az utazók listája az "alapemberek" állapotától függ. Szóba jöhet Bereczki Richárd, Fröhlich Tamás, valamint vegyes váltóban Bruckmann Gergő indítása.



Az biztos, hogy a férfi és a női válogatott augusztus 12-étől az olaszországi Sestrierében magaslati edzőtáborban készül a mexikói magaslatra. A vb-t szeptember 7. és 13. között rendezik Mexikóvárosban.