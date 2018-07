Labdarúgás-Magyarország

Magyar labdarúgó-válogatott - Összeállt Marco Rossi stábja

hirdetés

Az olasz szakember csütörtök estig még az Európa Ligában szereplő DAC vezetőedzői feladatait látta el, de emellett - amint arról a hazai szövetség (MLSZ) honlapja szombaton beszámolt - a válogatottal kapcsolatos információkat is elkezdte gyűjteni, az új szakmai stáb tagjai pedig szombaton már a helyszíneken tekintik meg az OTP Bank Liga új idényének első mérkőzéseit.



Az MLSZ június 19-én jelentette be, hogy Marco Rossi váltja a belga Georges Leekenst. Az új szakvezető, aki tavaly 24 év után bajnoki címre vezette a Budapest Honvédot, 2020 nyaráig szóló szerződést kötött. A szövetség akkor hangsúlyozta, továbbra is az a legfontosabb cél, hogy a válogatott kijusson a 2020-as Európa-bajnokságra - amelynek három csoportmérkőzését és egy nyolcaddöntőjét Budapesten rendezik -, emellett leszögezte, az új kapitány feladata változatlanul egy versenyképes csapat kialakítása fiatal játékosok beépítésével.



Marco Rossi a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájában mutatkozik majd be a magyarok kispadján, így tétmérkőzéseken kell kialakítania annak a csapatnak a gerincét, amely az MLSZ elvárásai szerint képes lesz a selejtezősorozat végéig a kijutó helyekért harcolni.

A szövetségi kapitány az MLSZ honlapján úgy fogalmazott, izgatottan várja, hogy együtt legyen a játékosokkal és elkezdjék a felkészülést.



"Nagyon sokat kell majd beszélnünk egymással, miközben azon dolgoznunk, hogy minél hamarabb arcot, identitást adjunk a csapatnak. Szeretném a játékosokon ugyanazt az önbizalmat, ugyanazt a testbeszédet látni, amit a 2016-os Eb-n és utána láttam rajtuk. A legfontosabb, hogy ezt az önbizalmat visszaadjuk nekik" - mondta.



Rossi klasszikus másodedzője az olasz Cosimo Inguscio lesz. Ugyancsak másodedzőként, illetve videoelemzőként dolgozik a szintén olasz Giovanni Costantino, és másodedzői feladatokat lát majd el a júniusban visszavonult, 97-szeres Gera Zoltán.



Az mlsz.hu emlékeztet rá, hogy Gera sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban, de mind Szélesi Zoltán, mind Georges Leekens meghívta a keretbe, mivel "nyugalma, tapasztalata és alázata nagy segítséget jelentett a mindenkori szövetségi kapitány számára". Ezt az utat folytatja Marco Rossi is, amikor számít rá, immár a szakmai stáb tagjaként.



"Számomra ez egy megszokott közeg, viszont mégis teljesen más lesz edzőként visszajönni, mint játékosként. Bár a Fradinál már elkezdtem a munkát, de ez mégis a magyar válogatott, úgyhogy biztos kell majd idő, hogy megszokjam, de nagyon örülök a lehetőségnek, nagyon várom már a munkát" - nyilatkozott Gera, hozzátéve, hogy a játékosok talán eddig is odafigyeltek arra, amit mondott a pályán vagy a pályán kívül, úgyhogy ebből a szempontból szeretne minél nagyobb hasznára lenni a stábnak és a csapatnak.



A kapusedző az olasz Enrico Limone lesz, erőnléti edzőként pedig honfitársa, Luigi Febbrari segíti majd Marco Rossi munkáját. Továbbra is négy fizioterapeuta gondoskodik a rehabilitációról, a csapatorvos pedig ezután is Szilas Ádám lesz. Csapatmenedzserként ezentúl is Tömő Attila tevékenykedik, és folytatja munkáját a válogatott sajtófőnökeként Szabó Gergő.