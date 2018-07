Új elnökséget választottak

Tovább tart a hatalmi harc a síszövetségben

Tovább folytatódik a Magyar Síszövetségben dúló hatalmi harc: péntekre Bajai András bíróságon bejegyzett elnök rendkívüli közgyűlést hívott össze. 2018.07.20 15:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A zárt körben megtartott tanácskozáson elfogadták a szövetség 2017-es pénzügyi és szakmai beszámolóit, majd - Bajai András kivételével - visszahívták a teljes elnökséget. Ezt követően a tagság új elnökséget és ellenőrző bizottságot választott - mondta Bajai András az MTI-nek.



Miklós Editet, az április 15-i közgyűlésen megválasztott, de a Fővárosi Törvényszéken nem bejegyzett elnököt, valamint 60 klubot nem hívtak meg a pénteki közgyűlésre, és - a sajtó képviselőivel együtt - be sem engedték őket a terembe. A szocsi olimpián lesiklásban hetedik helyezést elért alpesi síelő elmondta, Bajai András mostanáig nem adott át neki semmit. Hozzátette: szomorú, hogy idáig jutott a szövetség, mert így nem lehet érdemi munkát végezni.



"Érdekes és egyben elszomorító, hogy miközben a tagság több mint nyolcvan klubból áll, közülük maximum húszat hívtak meg a közgyűlésre. El sem tudom képzelni, miről beszélnek és miről döntenek hatvan klub helyett. Ezt az eljárást nem tartom helyesnek és jogosnak, a sportban a szabályokat mindig be kell tartani, aki pedig nem tartja be, azokat meg szokták büntetni" - fogalmazott még a közgyűlés elején az utcán Miklós Edit. A volt sportoló kijelentette, valószínűleg jogi lépéseket fognak tenni, de erről többet nem mondott, mert, mint hozzátette: "az az ügyvédek dolga, én a sportot, a tiszta sportot képviselem".



Miklós Edit megjegyezte, Bajai András törvényességi felügyeletet kért, ezt ugyan elutasították, de módosításokkal újra beadták a kérvényt, így az most megint a bíróságon van.



"Amíg a törvényességi felügyeletet nem bírálják el, addig az én elnöki bejegyzésemmel sem tudnak foglalkozni" - állapította meg a korábbi sikeres alpesi síző, aki szerint ez a folyamat akár őszig is elhúzódhat.



Miklós hangsúlyozta, hogy az április 15-ére összehívott közgyűlésre ők mindenkit meghívtak, más kérdés, hogy arra sem ment el minden egyesület. Úgy látja, az a közgyűlés legitim volt, hiszen az alelnök, az elnökség és a tagok tíz százaléka szabályosan hívta össze, ami egyébként kötelességük is volt, hiszen lemondások miatt működésképtelenné vált az ellenőrző bizottság.



"Nem akartunk botrányt" - indokolta Bajai András a pénteki zárt közgyűlés elrendelését, amelyről tájékoztatása szerint a tagság döntött. Hozzátette: a meghívott egyesületekről a mandátumvizsgáló bizottság határozott.



Az alelnöknek megválasztott Vámos Attila az MTI-nek azt mondta, 70 olyan egyesület van, amelyben nem folyik érdemi szakmai munka, ezek nem kaptak mandátumot.



Bajai András szintén azzal indokolta a pénteki rendkívüli közgyűlés összehívását, amivel a másik tábor áprilisban, vagyis hogy működésképtelenné vált az ellenőrző bizottság.



A bejegyzett elnök közlése szerint a közgyűlés munkájának megkezdése után a tagság részéről felmerült az igény, hogy kerüljenek terítékre az éves beszámolók, valamint egy működő elnökség érdekében a tisztújítás is.

"Az éves beszámolók és mérleg elfogadásával adósok voltunk, mert a síszövetségből még február végén eltűntek az ehhez szükséges adatok és dokumentumok, ezt jeleztem is a rendőrségnek és a NAV-nak" - jelentette ki Bajai, aki elmondta, végül a beszámolókat és a mérleget anélkül fogadta el a közgyűlés, hogy a szükséges dokumentumok előkerültek volna.



A bejegyzett elnök cáfolta, hogy megállt volna a szakmai munka a szövetségben.



"Elkészítettük a pályázatokat, ebben sok segítséget kaptunk az államtitkárságtól, így most jelenleg ezekből, valamint magánszemélyek befizetéseiből tizenöt millió forint van a szövetség számláján" - fogalmazott Bajai, aki szerint amióta tavaly novemberben megválasztották elnöknek, átlátható a szövetség gazdálkodása. A magyar sísport érdekében reméli - mondta -, hogy a szövetség élén marad a pénteken megválasztott elnökség, de számára akkor sem dől össze a világ, ha esetleg hamarosan már nem ő lesz az elnök.



A síszövetség irodája a Bp. Honvéd Dózsa György úti székházába költözött.