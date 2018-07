Sakk

Kínában is bevezetik Polgár Judit oktatási sakkprogramját

"Valljuk, hogy a sakk révén a gyerekek később alkalmazkodni tudnak a folyamatosan változó helyzetekhez, egyéni gondolatokkal érvényesülhetnek a közösségükben" - nyilatkozta az M5 Kulturális csatorna híradójának Polgár Judit sakknagymester. A Sakkpalota és Sakkjátszótér nevű program megalkotója Pekingből nyilatkozott a közmédiának és elmondta, hogy a gyerekek játék közben gyakorolhatják a döntéshozatalt, és ily módon a tetteikért is megtanulhatnak felelősséget vállalni.



"Egy fantasztikus együttműködésünk van a Chess IVY-val, egy olyan láncolattal, amely a Sakkpalotát és a sakkot a bevásárlóközpontokba viszi be és ott van különböző helyszínük, aminek mi borzasztóan örülünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mennyi gyerek fog majd ebből a tapasztalatból sikeresen és hasznosan építeni a jövőjét." - fogalmazott Polgár Judit aki egy pekingi versenyen tartózkodik, ami a Világsakkfesztivál egyik előrendezvénye.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Sakkpalotában résztvevő magyar gyerekek 40 százalékkal jobb eredményt értek el a tantárgyi kompetencia teszteken, s a jövőben az ázsiai országban az óvodás és iskoláskorú gyermekek is megismerkedhetnek vele. A kommüniké kiemeli, minden idők legjobb női sakkozója vasárnapig egy ötnapos versenyen tartózkodik Kínában, ahol a gyerekekből álló csapatok nemcsak a sakktábla mellett, de a csapatszintű, a közösségi és a társadalmi problémák megoldása terén is bizonyíthatják rátermettségüket.



Ezt követően Polgár Judit személyesen is felkeresi a programhoz ősztől csatlakozó iskolákat, és az intézmények igazgatóit előadáson vezeti be a Sakkpalota rejtelmeibe.



"2016-ban kezdődtek meg a tárgyalások arról, hogy a programjaink a négy-tízéves kínai gyermekek számára is elérhetővé váljanak" - idézi a közlemény Polgár Juditot, aki kiemelte: hisz abban, hogy a sakk felhasználása nagyban segít a 21. század generációjának elsajátítani azokat a képességeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a sikeres felnőttkorhoz.



A Sakkpalota 2013 óta választható tantárgyként a magyar nemzeti alaptanterv része, már 350 iskolában vezették be, közel 15 ezer gyerekhez jutott el országszerte, és csaknem 1000 tanító végezte el "A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz elnevezésű" 30 órás akkreditált pedagógiai továbbképzést - fejti ki a kommüniké, amely leszögezi: a programban résztvevő tanárok nem sakkot, hanem sakkal tanítanak.