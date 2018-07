Siker!!!

Már 6500 méteren jár Klein Dávid és Suhajda Szilárd

Megérkezett a 6500 méteres magasságban kialakított kettes táborba a Gasherbrum I 8080 méteres csúcsára tartó Klein Dávid és Suhajda Szilárd. 2018.07.19 17:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A két magyar hegymászó július 15-én, vasárnap éjfél körül indult el az alaptáborból. Az 5900 méteren kialakított egyes tábort kiváló tempóval haladva, vasárnap reggel, körülbelül hét óra alatt érték el. Innen éjjel indultak el a kettes tábor felé, ahová hétfőn reggel 6 órakor érkeztek meg - közölték a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Gasherbrum I és II szervezői az MTI-vel hétfőn.



A tervek szerint Klein Dávid és Suhajda Szilárd egy rövid pihenőt követően hétfő éjjel indul el ismét, hogy átjusson a csúcs legveszélyesebb szakaszának tartott úgynevezett japán kuloáron. A magyar hegymászók ezt a hóval és jéggel borított, meredek sziklafalat kötelezték be az utolsó akklimatizációs körben, ezért a szervezők reményei szerint most gyorsabban és biztonságosabban haladhatnak.



Klein Dávid és Suhajda Szilárd irányításával egy 5 fős, összehangolt magyar-olasz-német csapat halad a csúcs felé. Jelenleg a magyarok mellett a két olasz, Mario Vielmo és Giampaolo Corona, valamint a német hegymászó is a kettes táborban pihen. Mindannyian oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül próbálkoznak a Hidden Peak (Gasherbrum I) elérésével.



Amennyiben minden a tervek szerint alakul, már kedden megindítják a tényleges csúcstámadást a hármas tábor 7200 méteres magasságából, így július 18-án, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban érhetik el a csúcsot, majd ezt követően visszatérnek a hármas, esetleg a kettes táborba. Mindez körülbelül 20 órát vesz majd igénybe, amelynek egy jelentős részét az emberi szervezet számára fokozottan megterhelő 7500-8000 méteres magasságban töltik majd el a hegymászók.



Suhajda Szilárd június 7-én indult el Magyarországról, hogy első magyarként mássza meg egy expedíció keretén belül, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül a Gasherbrum I-et és a 8035 méteres Gasherbrum II-t (GII). Klein Dávid célja, hogy oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mássza meg a Hidden Peaket, a GII-re azonban nem megy fel, annak csúcsát 2003-ban már sikeresen elérte - olvasható a közleményben.