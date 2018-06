Tarlós István fúj a Red Bull Air Race-re

A főpolgármester elnézést kér a budapestiektől a hétvégi műrepülőverseny okozta kellemetlenségek miatt és bejelentette, amíg ő a főpolgármester, nem lesz többé ilyen verseny a belvárosban.



Tarlós István az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában kiemelte: ami Budapesten történik a főpolgármestersége alatt, azért neki kell vállalnia a felelősséget. Hozzátette: "elég botrány és zűrzavar" volt az elmúlt napokban a fővárosban a műrepülőverseny miatt, a zajszennyezés és a közlekedési változások okán, ezért elnézést kér a fővárosiaktól. Leszögezte: amíg ő a főpolgármester, addig "ilyen botrányos zűrzavar nem fordulhat elő a városban".



Kifejtette: olyan sok panasz érkezett a zajra, és a szervezők olyan nagy közterületet foglaltak el hosszú időre, hogy "akármilyen sikeres ez a rendezvény, ilyet nem lehet a budapestiekkel csinálni".

Tarlós István: repülhet a Red Bull Air Race, de

Kétségessé vált a Red Bull Air Race jövő évi megrendezése Budapesten, miután a verseny miatt rengeteg panasz érdekezett a Városházára és a belvárosi közlekedésben kaotikus helyzeteket okoztak a lezárások – mondta Tarlós István főpolgármester. Eközben az ellenzék hűtlen kezelés miatt feljelentette a fővárosi vezetést.



A sikerei ellenére még egyszer ilyen zűrzavar okozása mellett nem rendezhetik meg Budapesten a Red Bull Air Race műrepülő világbajnoki futamát – hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester az M1 televízió reggeli műsorában.



A főpolgármester később az Indexnek is nyilatkozott az ügyről. A városvezető a portálnak azt mondta, botrányos káoszt okozott a verseny, amely miatt nagy területet hosszú időre lezártak a forgalom elől, ezért jövőre megvétózza a rendezvényt, ha ilyen feltételekkel akarják újra megrendezni.



A főpolgármesteri vétó esetén a rendezvény nem kapja meg az engedélyt a közterület-használatra, akkor nem lehet megrendezni.



Tarlós István hozzátette, nem ő hozta az engedélyekről a döntést, hanem a fővárosi közgyűlés tulajdonosi bizottsága, és csak később értesült róla. De mint főpolgármester, aki a politikai felelősséget viseli a döntésekért, elnézést kér a fővárosiaktól a hétvégi zűrzavarért. A repülőnap turisztikai imázsértékére való tekintettel eddig mindig megkapta az engedélyt.



A Red Bull Air Race-re – csakúgy, mint a Budapest közterein szervezett egyéb több száz rendezvényhez – minden évben közterület-használati engedélyt kell kérni a fővárostól, itt nincs szerződés a szervezők és Budapest között, amely kötelezné bármelyiküket arra, hogy a jövőben is legyen Air Race. A szervezők mintegy 13 millió forint közterület-használati díjat fizettek a fővárosnak.



A múlt héten a Lehet Más a Politika hűtlen kezelés miatt feljelentette a fővárosi vezetést a Red Bull Air Race miatt, mivel az állam 1,9 milliárd forintos támogatást ad a versenyre, viszont a szervezők csak 13 millió forint díjat fizetnek a területért. Az LMP szerint véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy állami közpénztámogatás mellett, fillérekért sajátítják ki Európa egyik legértékesebb területét egy olyan környezetszennyező és életveszélyes versenyhez, amely több napra megkeseríti a budapestiek életét és megnehezíti a fővárosi közlekedést. A párt aláírásokat is gyűjt, hogy kitiltsák a versenyt a belvárosból.