Eredmény

Férfi vízilabda világliga - Műhiba történt, de nem óvnak a magyarok

hirdetés

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) álláspontja szerint játékvezetői műhiba történt a férfi világliga nyolccsapatos szuperdöntőjének szombati fináléjában - amelyet a magyar válogatott ötméteresekkel elveszített -, ennek ellenére nem óvják meg a mérkőzést.



Az MVLSZ honlapja szerint a Montenegró elleni meccs második negyedének végén, Bátori Bence és Vladan Spaic páros kiállításánál, az időkérésnél a szakemberek (például Molnár Péter, az MVLSZ ellenőri bizottságának elnöke) elmondása alapján - a honlapon nem részletezett módon - műhibát vétettek a bírók. Óvásra nem került sor, de Märcz Tamás szövetségi kapitány elmondta, beadvánnyal fordulnak majd a nemzetközi szövetség (FINA) felé, hogy "több ilyen ne forduljon elő".



A Duna Arénában rendezett torna döntőjéről az edző úgy vélekedett, nagyon jól játszott a montenegrói csapat, "nehéz volt vele egyáltalán meccsben maradni".



"Ez sikerült, sőt volt esélyünk a győzelemre is, nem vallottunk szégyent. Megvan a győztes karakter a fiúkban, megmutatták, hogy előre tudnak lépni" - tette hozzá.



Märcz emlékeztetett, a csoportkörben kikaptak Montenegrótól, a fináléban döntetlent játszottak, hiszen a rendes játékidő 9-9-re végződött, és reményét fejezte ki, hogy legközelebb legyőzik őket.



"Az ötméteres-párbaj szerencse kérdése is, nekik ment jobban. Örülök, hogy ilyen szép hetünk volt, gratulálok a csapatnak" - fogalmazott a szakvezető.



A torna különdíjai közül kettőt is magyar vízilabdázó kapott, ugyanis Nagy Viktort a legjobb kapusnak, Vámos Mártont pedig a legértékesebb játékosnak (MVP) választották.