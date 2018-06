Vb-2018

Vb-2018 - Mexikó másodszor is nyert

A mexikóiak az első körben is nyertek, tehát szinte biztosan ott lesznek a legjobb 16 között.



Eredmény:



F csoport, 2. forduló:

Mexikó-Koreai Köztársaság 2-1 (1-0)

Rosztov, 43 472 néző, v.: Milorad Mazic (szerb)



gólszerzők: Vela (26., tizenegyesből), Hernández (66.), illetve Szon Hung Min (93.)



sárga lap: Kim Joung Kvon (58.), Li Jong (63.), Li Szung Vo (72.), Dzsung Vo Joung (80.)



Mexikó:

Guillermo Ochoa - Edson Álvarez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo - Héctor Herrera, Andrés Guadrado (Rafael Márquez, 68.) - Miguel Layún, Carlos Vela (Giovani dos Santos, 77.), Hirving Lozano (Jesús Corona, 71.) - Javier Hernandez



Koreai Köztársaság:

Cso Hjun Vo - Li Jong, Dzsang Hjun Szo, Kim Joung Kvon, Kim Min Vo (Honk Csul, 84.) - Mon Szon Mi (Dzsung Vo Joung, 77.), Dzsu Sze Dzsong (Li Szung Vo, 64.), Ki Szung Jueng, Li Dzse Szung - Hvang He Csan, Szon Hung Min

I. félidő:

26. perc: Guardado adott be a tizenhatos bal oldaláról, a becsúszó Dzsang Hjun Szo azonban kézzel a labdába ütött. A jogosan megítélt büntetőt Vela a kapu közepébe lőtte (1-0).

II. félidő:

66. perc: egy gyors ellenakció végén három mexikói támadó vezette két dél-koreai védőre a labdát, Hernández kapta meg a bal oldalon, csinált egy visszacselt és tíz méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-0).



93. perc: Szon Hung Min kapta meg a labdát a tizenhatos vonalán, egyet tolt befelé, majd a kapu bal oldalába csavart (2-1).



A találkozó elején a dél-koreaiak azonnal visszaálltak a saját térfelükre és kontrákra rendezkedtek be, s nem is tűnt rossznak a terv, hiszen az első helyzetet ők alakították ki. A 26. perctől aztán változtatniuk kellett, miután hátrányba kerültek, mert a 150. válogatottságát ünneplő Guardado beadásába Dzsang Hjun Szo teljesen fölöslegesen beleütött a tizenhatoson belül. A mexikóiak a szünetig hátralevő húsz percben könnyen eldönthették volna az összecsapást, de kimaradtak a lehetőségeik.



A fordulást követően a dél-koreaiak fokozatosan kinyíltak, ez pedig egyre több mexikói helyzettel járt, s a 66. percben a közép-amerikaiak lemásolták a németek elleni kontrájukat, s Javier Hernández eldöntötte a három pont sorsát. A 30 éves támadó ötvenedik alkalommal volt eredményes hazája válogatottjában - ezzel ő a rekorder -, érdekesség, hogy négy évvel ezelőtt ugyanezen a napon szerzett gólt a világbajnokságon, akkor Horvátországnak talált be.



A hajrában az ázsiaiak becsülettel harcoltak és Szon Hung Min 93. percben szerzett gyönyörű góljának köszönhetően szépíteni tudtak.