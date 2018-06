Fejcsere

Kiderült, telefonon rúgták ki a magyar szövetségi kapitányt

Bár a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedden azt közölte, közös megegyezéssel távozott Georges Leekens a válogatott kispadjáról, valójában a belga edző számára teljesen váratlanul, és ami meglepő, telefonon érkezett az elbocsátó üzenet - írja a Blikk.



A portál emlékeztet, arra, hogy közös megegyezésről szó sem volt, több jel árulkodik, hiszen négy felkészülési mérkőzésből három vereség és egy döntetlen a belga szakember mérlege. Egyrészt Leekens még kedd délelőtt is azt nyilatkozta egy belga lapnak, hogy kacsa a távozásáról szóló hír, s készül a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre. Kirúgása után pedig szintén egy belga újság írta, hogy az elküldéséről egy barátja értesítette SMS-ben...



Pénteken a Blikk elérte a szakember menedzserét, aki tiszta vizet öntött a pohárba. Kiderült, az edzőt közös megegyezés helyett telefonon rúgta ki az MLSZ.



"Georges sajnos kedden nem tudott Magyarországra repülni, hogy részt vegyen barátja, Kovács Ferenc temetésén. Arra a napra már jó előre egy rendkívül fontos találkozót terveztünk be. Viszont a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkára, Vági Márton felhívta és közölte vele, hogy megszüntették a szerződését. Mondanom sem kell, nagyon meglepődtünk" – üzente lapunknak Bognár István, Leekens menedzsere. "A közös tervünk az MLSZ-szel az volt, hogy a nulláról felépítünk egy ütőképes válogatottat. A barátságos meccsek azért voltak fontosak, hogy kipróbáljuk a szóba jöhető focistákat és teszteljük a különböző játékrendszereket. Leekens munkásságáról azt gondolom mindent elmond, hogy szombaton a világbajnokságon Belgium-Tunézia meccset rendeznek, s mindkét válogatottnak az alapjait ő rakta le, s megnézhetjük hol tartanak most..."



A szövetség a pénteki Nemzeti Sportban még kitartott a közös megegyezéses szerződésbontás mellett. Sőt azt írta, a testület és a belga tréner között mindvégig professzionális volt a kommunikáció. Amikor szembesítettük a sajtóosztályt Bognár nyilatkozatával, akkor már elismerte: kirúgták Leekenst.



„Az MLSZ elnöksége elhatározta, hogy felmondja a szerződést. Erre a megállapodás lehetőséget ad. Az elnökség szándékáról értesítettük Georges Leekenst, aki a döntést csalódással fogadta, de tudomásul vette. A 30 napos felmondási időre járó munkadíján kívül nincs további igénye végkielégítés tekintetében” – áll az MLSZ válaszában.