Színes

Újraindult Hosszú Katinkáék válópere

Hosszú Katinka ügyvédje már be is adta azokat az iratokat a bíróságon, amik a per újraindításához szükségesek - számolt be az olimpiai bajnok úszónő egyik hozzátartozójára hivatkozva a Blikk.



Mint ismeretes, Hosszú még 2018. februárjában adta be a válókeresetet Shane Tusuppal kötött házassága felbontására, ám a pár nem sokkal később kibékült és bejelentették, hogy megpróbálják helyrehozni a kapcsolatukat. Ez, mint tudjuk, végül nem sikerült.