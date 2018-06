Hajrá

Vb-2018 - Továbbra is veretlenek a dánok

Megőrizte veretlenségét a dán labdarúgó-válogatott, mivel az oroszországi világbajnokságon 1-1-es döntetlent játszott Ausztrália csapatával csütörtökön a C csoport második fordulójának szamarai mérkőzésén. 2018.06.21 16:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Eredmény:



C csoport, 2. forduló:

Dánia-Ausztrália 1-1 (1-1)

Szamara, Szamara Aréna, 40 727 néző, v.: Antonio Mateu Lahoz (spanyol)



gólszerzők: Eriksen (7.), illetve Jedinak (38. - 11-esből)



sárga lap: Poulsen (37.), Sisto (84.)



Dánia:

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Yussuf Yurary Poulsen (Martin Braithwaite, 58.), Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai Jörgensen (Andreas Cornelius, 68.)



Ausztrália:

Mathew Ryan - Josh Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich - Matthew Leckie, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Robbie Kruse (Daniel Arzani, 68.) - Tomas Rogic (Jackson Irvine, 82.) - Andrew Nabbout (Tomi Juric, 75.)



I. félidő:

7. perc: Szép dán összjáték végén Nicolai Jörgensen készítette le a labdát Christian Eriksennek, aki 15 méterről, a kapuval szemben állva kapásból a léc alá bombázott (1-0).



38. perc: Egy szöglet után Poulsen kezében akadt el Leckie kapu felé tartó fejese, a videóbíró segítségével megítélt tizenegyest pedig Jedinak magabiztosan értékesítette (1-1).



Az első mérkőzésükön nyertes dánok kezdték jobban az összecsapást, Eriksen szép találatával már a hetedik percben megszerezték a vezetést. A Tottenham középpályásának ez volt legutóbbi nyolc válogatott fellépésén a kilencedik gólja.



A folytatásban is az európai csapat maradt a kezdeményezőbb, de a félidő második felére az ausztrálok is egyre több veszélyes akciót vezettek. Egyenlíteniük - csakúgy, mint az első fordulóban a francia válogatott ellen - Jedinak büntetőjével sikerült, így Kasper Schmeichel 571 perc után kapott gólt a dánok kapujában állva.



A fordulás után is élvezetes, jó tempójú maradt a mérkőzés, amelyen mindkét együttes előtt adódtak kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek, de egyik fél sem tudta megszerezni a győzelmet jelentő találatot.