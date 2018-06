Labdarúgó vb2018

Vb-2018 - Czibor cipője és Puskás-plakát a moszkvai futballmúzeumban

Napi mintegy kétezer látogatója van annak a kiállításnak, amely a világbajnokság ideje alatt - többek között magyar vonatkozású relikviákkal - várja a labdarúgás története iránt érdeklődőket Moszkva belvárosában. 2018.06.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A nemzetközi szövetség (FIFA) zürichi Futballmúzeumának kitelepített tárlatát a szervezet egyik partnere fogadta be az Új Arbat sugárúton található Hyundai Motorstudióban. A megnyitó június 9-én, öt nappal a vb első mérkőzése előtt volt és a kiállítás július 20-ig, ugyancsak öt nappal a vb-zárás utánig látogatható.



A tárlaton egy-egy vitrin emlékeztet az eddigi húsz világbajnokságra. Ezekben Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona meze, Zinedine Zidane futballcipője mellett ott van többek között egy másik pár, amelyben Pelé futballozott az 1958-as svédországi vb-n és egy jobblábas cipő, amelyben Czibor Zoltán rúgta a labdát 1954-ben, Svájcban. Utóbbiban található egy, a németek elleni, 8-3-as magyar sikerrel zárult bázeli csoportmérkőzésre szóló belépő is. A legismertebb magyar játékos, Puskás Ferenc nagy méretű plakáton látható, akció közben.



A kétszintes épületben a látogatók a világbajnokságok történetéről tudhatnak meg érdekességeket, illetve a különböző szurkolói kultúrákról, amelyek a vb-ket annyira egyedivé teszik. A központi elem egy hatalmas LED-monitor, melyen az elmúlt tornák felejthetetlen és emlékezetes pillanatai elevenednek meg. A tárlaton az összes világbajnokság hivatalos plakátja helyet kapott, akárcsak a vb-labdák, illetve az oroszországi torna lejátszott mérkőzéseinek labdái, melyek kis késéssel ugyan, de a zárásig - a tervek szerint - hiánytalanul beérkeznek. Csütörtök délelőtt tizenhárom már a helyén volt. Aki korábbi mérkőzésekre kíváncsi, egy monitoron válogathat kedve szerint az összefoglalók közül.



Andreas Alf, a kihelyezett múzeum vezetője a közmédiának elmondta, ez az első alkalom, hogy a zürichi múzeum anyagának egy részét kiállították egy világbajnokságon.



"Nagyon büszkék vagyunk erre" - jelentette ki, majd hozzátette: azon túl, hogy az érdeklődők naponta 10 és 20 óra között - ingyen - látogathatják a múzeumot, programokat is szerveznek.



"Péntekenként futballnagyságokkal lehet találkozni. Első alkalommal Peter Schmeichel volt a vendég, majd David Trezeguet és Alekszandr Kerzsakov következik." - tette hozzá.



A kiállítás megnyitójára elhozták a vb-győztesnek járó FIFA Világkupát, illetve a világbajnokság alatt végig megtekinthető az előd Jules Rimet-kupa másolata is, amely nagy népszerűségnek örvend: a legtöbb látogató nem megy ki az épületből anélkül, hogy lefotóztatná magát vele. Az eredetit Brazília az 1970-es, mexikói világbajnokságon aratott harmadik sikere után végleg megkapta. A trófeát a dél-amerikai ország labdarúgó-szövetségének székházában őriztek 1983-ig, amikor ismeretlen tettesek ellopták, és azóta sem került elő.