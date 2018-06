Labdarúgó vb2018

Ronaldo góljával és Rui Patricio bravúrjaival nyert Portugália

Az Európa-bajnok portugál válogatott 1-0-ra legyőzte a marokkói csapatot szerdán a B csoport második fordulójának moszkvai mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon.

Az észak-afrikai együttes 19 veretlen mérkőzéssel érkezett az oroszországi tornára, amelyen második vereségével az első búcsúzó lett annak ellenére, hogy az Irántól és Portugáliától elszenvedett 1-0-s vereség alkalmával is fölényben futballozott.



Eredmény:

B csoport, 2. forduló:

Portugália-Marokkó 1-0 (1-0)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, v.: Mark Geiger (amerikai) gólszerző: Ronaldo (4.)

sárga lap: A. Silva (92.), illetve Benatia (40.)



Portugália: Rui Patrício - Cédric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro - Bernardo Silva (Gelson Martins, 59.), William, Joao Moutinho (André Silva, 89.), Joao Mário (Bruno Fernandes, 70.) - Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo



Marokkó: Munir el-Kadzsui - Nabil Dirar, Mehdi Benatia, Manuel Da Costa, Acsraf Hakimi - Nureddine Amrabat, Karim el-Ahmadi (Fajkal Fadzsr, 86.), Junesz Belhanda (Mehdi Carcela, 75.), M'bark Busszufa, Hakim Zijecs - Halid Butadb (Ajub el-Kabi, 70.)



I. félidő:

4. perc: kisszögletet követően Joao Moutinho adott középre, Cristiano Ronaldo teljesen üresen robbant be, és 5 méterről nagy erővel a keresztléc alá fejelt (1-0).



Álomszerűen kezdődött a mérkőzés a portugálok számára, ugyanis egy szögletet követően a marokkói védők éppen a rivális legjobbjáról feledkeztek meg teljesen, Ronaldo öt méterről nem is hibázott. Ezzel megdöntötte Puskás Ferenc Európa-rekordját, a Real Madrid támadója már 85 válogatottbeli gólnál jár. Ronaldo a spanyolok elleni első mérkőzésen háromszor is eredményes volt, akkor érte be az addigi csúcstartó, 84 gólos Puskást.



Ezt követően az Európa-bajnok átadta a területet az észak-afrikai csapatnak, amely veszélyes támadásokat vezetett, de csak kisebb helyzetekig jutott, gólig nem. Sőt, a szünet előtt Guedes megduplázhatta volna a portugálok előnyét, ám a marokkói kapus bravúros reflexmozdulattal hárított.



A második félidő egy csúnyán elrontott Ronaldo-lövéssel indult, ezt követően viszont ismét a marokkóiak irányítottak, Rui Patricio bravúros védései akadályozták meg az egyenlítő találatot. Az afrikai csapat nagy erőkkel rohamozott egészen a lefújásig, de hiába próbálkozott rendületlenül, nem sikerült betalálnia, így biztosan búcsúzik a csoportkör után, míg - ha nehezen is, de - Portugália megszerezte első győzelmét a vb-n.