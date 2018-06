2022.

Kézilabda Európa-bajnokságot rendez Magyarország

Erről a kontinentális szövetség (EHF) glasgow-i kongresszusán született döntés szerdán.



Az eseményre még a belga, a francia és a spanyol szövetség jelezte szintén közös rendezési szándékát, míg a dán és a svájci szövetség a szavazás előtt visszalépett az ugyancsak együttes pályázatukkal.



A női szakágban már rendeztek Eb-t Magyarországon 2004-ben és 2014-ben is - utóbbit Horvátországgal közösen -, a férfiaknál azonban először kerül majd sor erre.



A magyarok és a szlovákok a 2024-es Eb-rendezésre is pályáztak, erről a helyszínről szintén szerdán születik döntés.



A férfiak 15. kontinensbajnokságán - a sportág történetében második alkalommal - már 24 csapat vesz részt. Az Eb-t 2022 januárjában, a tervek szerint hat városban rendezik meg, Magyarországon Budapest, Debrecen, Szeged és Veszprém, míg Szlovákiában Kassa és Pozsony lesz házigazda, a döntőnek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont.



A magyar együttes még nem jutott be Eb-n a négy közé - a 13 eddigi torna közül 11-en vett részt, csak a 2000-es és a 2002-es viadalra nem jutott ki -, legjobb helyezését 1998-ban érte el, amikor az olaszországi kontinensbajnokság 12 csapata közül a hatodik lett. A válogatott legutóbb - idén januárban - Spanyolország, Dánia és Csehország mögött három vereséggel csoportja utolsó helyén végzett az Eb, így nem jutott a 12 közé. A következő, 2020-as Eb-nek Ausztria, Norvégia és Svédország ad otthont.