Rossi: ez életem egyik legboldogabb napja

Élete egyik legboldogabb napjának nevezte a mait Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott kedden kinevezett új szövetségi kapitánya.



"Nehéz kifejeznem, mekkora örömmel tölt el és mennyire büszke vagyok arra, hogy annak a válogatottnak a kispadjára ülhetek le, amelyet egykor Aranycsapatnak neveztek. Büszke vagyok, hogy azt az országot képviselhetem, amely befogadott és jobban megbecsül, mint ahogy azt megérdemlem" - írta a Facebookon az 53 éves olasz szakember, aki kifejtette: a magyar nemzeti együttes a futballtörténelem fontos oldalait írta.



Rossi megjegyezte, hálás azért, hogy a magyar szövetség őt választotta a posztra. Megfogalmazása szerint nehéz feladat vár rá, de nagy alázattal és tisztelettel fog hozzálátni.



"Senki nem ígérheti, hogy minden meccset megnyerünk. Amit ígérhetek az a profizmus, a szenvedély, a szeretet és a rengeteg munka" - írta Rossi, aki arra is emlékeztetett, hogy fogadalmat tett, ha újra Magyarországon fog dolgozni, akkor megtanul magyarul. Megfogalmazása szerint most nincs más választása.



Rossi a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájában mutatkozik be a magyarok kispadján, így tétmérkőzéseken kell kialakítania annak a csapatnak a gerincét, amely - az MLSZ elvárásai szerint - képes lesz a selejtezősorozat végéig a kijutó helyekért harcolni. Szeptember 8-án Finnországba látogat a válogatott, három nappal később pedig - zárt kapuk mögött - a görögöket fogadja a Nemzetek Ligája C osztályában.



A szakember tavaly 24 év után bajnoki címre vezette a Budapest Honvédot, a kispestiekkel korábban 2013-ban bronzérmet szerzett, idén pedig ez utóbbi eredményt a szlovákiai DAC együttesével is megismételte, amelyet 25 év után vezetett ki az európai kupaporondra.



Rossi azt a belga Georges Leekenst váltotta a szakvezetői poszton, akivel négy barátságos mérkőzésen nyeretlen maradt a magyar válogatott.