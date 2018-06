Leekens leváltva

Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott új szakvezetője

A magyar szövetség (MLSZ) keddi közlése szerint az olasz tréner, aki tavaly 24 év után bajnoki címre vezette a Budapest Honvédot, 2020 nyaráig szóló szerződést kötött.



"Az olasz edző többször bizonyította, hogy a csapatépítés, a közösségteremtés szakembere, képes a fiatal, tehetséges játékosok beépítésére, a tapasztaltabb labdarúgók motiválására" - indokolta az MLSZ az 53 éves szakember kinevezését.



"Marco Rossi edzői felfogása az MLSZ elnökségének megítélése alapján jól illeszkedik a magyar labdarúgás lehetőségeihez" - tették hozzá.



Az MLSZ hangsúlyozta, továbbra is az a legfontosabb cél, hogy a válogatott kijusson a 2020-as Európa-bajnokságra - amelynek három csoportmérkőzését és egy nyolcaddöntőjét Budapesten rendezik -, emellett leszögezi, az új kapitány feladata változatlanul egy versenyképes csapat kialakítása fiatal játékosok beépítésével.



Marco Rossi a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájában mutatkozik majd be a magyarok kispadján, így tétmérkőzéseken kell kialakítania annak a csapatnak a gerincét, amely az MLSZ elvárásai szerint képes lesz a selejtezősorozat végéig a kijutó helyekért harcolni. Szeptember 8-án Finnországba látogat a válogatott, három nappal később pedig - zárt kapuk mögött - a görögöket fogadja a Nemzetek Ligája C osztályában.



Rossi az egy évvel ezelőtti bajnoki siker mellett korábban 2013-ban bronzérmet szerzett a kispesti klubbal, idén pedig ezt az eredményt a szlovákiai DAC együttesével is megismételte, amelyet 25 év után vezetett ki az európai kupaporondra.



Az MLSZ Leekens leváltását azzal magyarázta, hogy az általa irányított válogatott a "négy felkészülési mérkőzésen nem volt eredményes, és játékban sem mutatott határozott fejlődést".



"Összességében nem volt tapasztalható olyan tartós, biztos előrelépés a csapat teljesítményében, amely alapján kijelenthető lenne, hogy megvan a csapat gerince és játéka a Nemzetek Ligájára. Sem a fiatalítás, sem a játékstílus kialakítása nem haladt az előzetesen elvárt ütemben" - áll az MLSZ állásfoglalásában, amelyből az is kiderül, hogy a belga szakember közös megegyezéssel távozott, továbbá nem tart igényt végkielégítésre.



Leekens négy barátságos mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amely vezetésével nyeretlen maradt: márciusban Kazahsztántól (2-3), majd Skóciától (0-1), júniusban pedig a világbajnoki résztvevő Ausztráliától (1-2) szenvedett vereséget a Groupama Arénában, június 6-án pedig 1-1-et ért el Bresztben Fehéroroszország ellen.