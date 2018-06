Labdarúgó vb2018

Vb-2018 - Előtérben a biztonság és a tisztaság

Az orosz házigazdák számára elsődleges cél, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkezők biztonságban érezzék magukat a stadionok környezetében és a rendező városokban egyaránt. 2018.06.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy futball-vb sikeres lebonyolítása presztízs szempontból is különösen fontos a mindenkori házigazdának, így Oroszországnak is. Éppen ezért - amint arról a The Moscow Times beszámolt - a felkészülés során minden gazdasági, jogi és politikai akadályt elhárítottak annak érdekében, hogy a lehető legjobb állapotban fogadhassák a csapatokat és a világ minden tájáról érkező szurkolókat.



Ami a biztonságot illeti, különleges intézkedéseket léptettek életbe, növelték a rendfenntartó erők létszámát az érintett városokban, illetve korlátozták a lőfegyverekhez való hozzájutást.



A stadionok környezetében a különböző rendőri egységek nagy számban vonulnak fel mérkőzésnapokon már a délelőtti órákban. Az arénákhoz értelemszerűen detektoros kapukon keresztül lehet bejutni, de Moszkvában a metróban is előfordul véletlenszerű ellenőrzés, időnként kérik a nagyobb táskával, hátizsákkal érkezőket, hogy csomagjukat átvizsgálásra helyezzék fel a mozgólépcső melletti berendezés szalagjára. Hétfőn a Vörös térre is detektoros kapukon keresztül lehetett bejutni, a vizes palackokat pedig ki kellett dobni. Igaz, utóbbi ellenőrzése nem volt túlságosan alapos, nagyobb táskát nem feltétlenül néztek át a tetejétől az aljáig. Az átvizsgálás a moszkvai stadionoknál is kiterjed a vizes flakonokra, de nem azért, hogy elvegyék őket: mindössze egy speciális kézi eszközzel meggyőződnek róla, hogy valóban víz van-e a palackban.



Ahhoz, hogy a turisták elégedetten térjenek haza, hozzátartozik az is, hogy a futballélmények mellett pozitív tapasztalatokat szerezzenek az utcákat járván. A fővárosban e tekintetben nagyon jó a helyzet, az elmúlt évek felújításainak köszönhetően új közösségi terek nyíltak, és a korábbiak is rendezettek, bőven van látnivaló. A moszkvai belváros szép és tiszta. Itt élők - újságíró, taxis - azt mondják, egyébként is tiszta, nem csak a világbajnokságra rendeltek el "nagytakarítást". Persze nyilván arra is, a stadionok mellett például reggelente mossák az aszfaltot, az arénákban a mérkőzések után azonnal tisztogatnak, de volt olyan, hogy már közben is.



Hozzátartozik az utcaképhez, hogy kóbor kutyát, macskát sehol nem látni. A The Moscow Times cikke szerint az állatvédők ugyan nem örültek az összes rendező városra kiterjedő begyűjtésnek, ugyanakkor - amint az Moszkvában tapasztalható - az akció eredményes volt.



Ami biztos, emberi erőforrásban nincs hiány, rendfenntartó, önkéntes, egyéb közreműködő akad bőven, az előírt feladatokat van, aki elvégezze.