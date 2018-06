Vb-2018

Vb-2018 - Harry Kane duplájával győzött az angol válogatott

Eredmény:



G csoport, 1. forduló:

Anglia-Tunézia 2-1 (1-1)

Volgográd, 41 064 néző, v.: Wilmar Roldán (kolumbiai)



gólszerzők: Kane (11., 91.), illetve Szászí (35., tizenegyesből)



sárga lap: Walker (34.)



Anglia:

Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli (Ruben Loftus-Cheek, 80.), Jordan Henderson, Jesse Lingard (Eric Dier, 93.), Ashley Young - Raheem Sterling (Marcus Rashford, 68.), Harry Kane



Tunézia:

Muez Hasszen (Fárúk Ben Musztafi, 15.) - Jasszin Meriah, Szíám Ben Júszef, Dylan Bronn, Alí Malúl - Elljesz Shíri, Anisz Badri, Ferdzsání Szászí - Fahr al-Din Júszef, Vahbí Hazrí (Szaber Halifa, 85.), Naim Szliti (Mohamed Ben Amor, 74.)

I. félidő:

11. perc: Egy bal oldali szöglet után Stones fejelt kapura, Hasszen bravúrral védett, de a kipattanó labdát Kane két méterről az üres kapuba passzolta (1-0). 34. perc: Walker könyökölte le a büntetőterületen belül Al-Din Júszefet, a megítélt tizenegyest Szászí a bal alsó sarokba lőtte (1-1).

II. félidő:

91. perc: Egy jobb oldali szögletet Harry Maguire csúsztatott tovább a tizenegyespont környékéről, a hosszú saroknál egyedül álló Kane pedig közelről a kapuba fejelte a labdát (2-1).



A 11 mérkőzés óta veretlen angolok az első öt percben kétszer is betalálhattak volna, ám előbb Jesse Lingard, majd Raheem Sterling hibázott óriási helyzetben. Néhány perccel később Harry Kane már nem hibázott, majd az afrikaiak helyzetét tovább nehezítette, hogy az addig több nagy védést bemutató Muez Hasszen kapust le kellett cserélni. Bár a folytatásban is az angolok játszottak fölényben és több nagy gólhelyzetet is kialakítottak, a tunéziaiak a félidő hajrájában büntetőből egyenlíteni tudtak.



A második felvonásban jóval kevesebb lehetősége volt Gareth Southgate szövetségi kapitány csapatának, amely ugyan próbálkozott, de a tunéziai védelem jobban zárt, mint az első negyvenöt percben. Az angolok cseréket is bevetettek, de végül egy újabb rögzített helyzet vezetett eredményre: Harry Kane másodszor is egy szögletet követően talált az ellenfél kapujába, megszerezve a győzelmet Angliának.



A mérkőzésen a csapatoknak és a szurkolóknak is meggyűlt a baja a természettel: nagy muslica- és szúnyoginvázióval kellett megküzdeniük, noha a világbajnokság előtt permeteztek a Volga folyó mentén.