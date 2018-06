Kigyulladt a levegőben a szaúdi válogatottat szállító repülőgép - videó

Kigyulladt, de biztonságosan landolt az a repülőgép, amely az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő szaúd-arábiai válogatottat szállította hétfőn.



A közel-keleti ország labdarúgó-szövetségének közleménye szerint a lángok akkor csaptak fel a motortérből, amikor az orosz légitársaság által üzemeltetett 12 éves Airbus landolni készült Rosztovban.



"Mindenkit megnyugtatunk: küldöttségünk minden tagja biztonságban van a motor kisebb műszaki hibáját követően" - áll a szövetség honlapján. Az eset során senki nem sérült meg.



Szaúd-Arábia a világbajnokság csütörtöki nyitómérkőzésén 5-0-ra kikapott Moszkvában a házigazda Oroszországtól, szerdán pedig Uruguay ellen lépnek pályára Rosztovban.

📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1