Ezért nyert Mexikó - videó

Mint ismeretes, a címvédő Németország nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott vasárnap Mexikótól a moszkvai Luzsnyiki Stadionban, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Földrengést okoztak a mexikói szurkolók, úgy örültek a gólnak.



A mexikói sajtó történelmi győzelemről írt, míg a német csapatot szédtedték: "Öntelt, nehézkes, szinte kissé buta".



Az egyik mexikói szurkoló azonban tudni véli, minek volt köszönhető ez a váratlan eredmény: vallásos nagymamája áldotta meg a csapatot a himnusz alatt.

