Sportrepülés

Hétvégén ismét Red Bull Air Race

Szombaton és vasárnap rendezik a Red Bull Air Race műrepülő világbajnoki sorozat hagyományos, budapesti viadalát, amely az idei vb negyedik állomása. 2018.06.18 12:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A légi Forma-1-nek nevezett verseny hétfői sajtótájékoztatóján Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a Forma-1 mellett a Red Bull Air Race a másik államilag támogatott verseny, s szerinte ez az egyik legjobb reklámja és turistákat vonzó eseménye a magyar fővárosnak.



Clemens Jaeger versenyigazgató emlékeztetett, hogy két éve Budapesten az időjárás viszontagságaira is reagálniuk kellett, gyors döntéseket kellett hozniuk. Hozzátette, hogy víz felett máshol is rendeznek versenyt, ám a folyó feletti repülés egy belvárosban, egészen más hozzáállást igényel a szervezőktől és a versenyzőktől is.



"Nem könnyű az emberekkel teli belvárost motorsport színhellyé alakítani. Munkánkhoz nagy segítséget kapunk a Magyar Honvédségtől, amely nélkül nem lehetne megvalósítani az eseményt, mert naponta kell felépíteni és lebontani a pályát" - mondta a versenyigazgató kiemelve, hogy megéri a budapesti szervezés a fáradtságot, mert jó látni, hogy sokan kíváncsiak a viadalra. "Budapest egy ikonikus helyszínünk, ezért is rendezünk itt már 12. alkalommal futamot." - hangsúlyozta.



Michael Goulian, a vb-t jelenleg holtversenyben vezető pilóta felelevenítette azt a 2009-es budapesti, szinte tökéletes programját, mely meghozta számára karrierje első vb-futamgyőzelmét.



"Nagyon meleg volt a 2009-es négyes döntő napján, olyan, amilyen most is van" - tette hozzá a pilóta, majd arról beszélt, hogy a sorozat budapesti versenyét megnyerni olyan, mint a Forma-1-ben a Monacói Nagydíjat. A hétvégi viadalról elmondta, hogy nem akarja erőltetni a győzelmet, görcsösség nélküli jó pályát teljesítve szeretne a négy közé kerülni, aztán megint egy jó pályát repülni.



A sajtótájékoztatón részt vett a sorozat kitalálója, Besenyei Péter, aki kiemelte, hogy "csapatmunka volt a verseny létrehozása, nem csak az én érdemem". Arra a kérdésre, hogy nem fáj-e a szíve a verseny láttán, nincs-e kedve visszatérni, azt mondta, megalapozott döntést hozott, amikor 40 éve versenyzés után 60 éves korában befejezte sportpályafutását. Amint megjegyezte, most kielégíti, hogy évente egyszer végigrepül a pályán, illetve mindkét napon bemutatót tart.



Besenyei Péter kiszámolta, hogy a 2000-ben rendezett első budapesti viadal óta 180 alkalommal repült el a Lánchíd alatt, ami a budapesti állomás fő attrakciója.



A sajtóeseményen az is elhangzott, hogy a kísérőprogramok is lesznek a hétvégén. Wakeboard-bemutatót tartanak a Dunán, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra utalva freestyle futballbemutató is lesz, s mivel a belvárosban nem lesz autós forgalom, a futni vágyók vasárnap fél 8-tól vehetik birtokukba az utcákat.



A Red Bull Air Race szombati kvalifikációs napja 10.50-től, a vasárnapi versenynap pedig 11.00-től rajtol a Duna Lánchíd és Margit-híd közötti szakaszán.