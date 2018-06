Labdarúgó vb2018

'Öntelt, nehézkes, szinte kissé buta' - szétszedte a német csapatot a sajtó

Hatalmas csalódásként és címvédőhöz méltatlan teljesítményként értékelte a német sajtó a válogatott vereséggel végződött vasárnapi bemutatkozó mérkőzését az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. 2018.06.18 11:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mexikótól elszenvedett 1-0-s kudarcról a legnagyobb német lap, a Bild az első oldalán Joachim Löw szövetségi kapitánynak címezve azt írta, hogy "Jogi, ez a vb bojkottja volt!".



"Látta valaki valahol a világbajnokainkat? Moszkvában a pályán mindenesetre nem voltak" - írta a Bild kommentátora, kiemelve, hogy a Nationalelf védelme évek óta a legrosszabb formáját mutatta, a csatárok "láthatatlanok voltak, a középpályások pedig csak nézték a meccset".



"Micsoda csalódás" - tette hozzá, megjegyezve: "az egyetlen vigasz, hogy legutóbb az 1982-es vb-n veszítettük el az első mérkőzést, Algéria ellen, de végül mégis bejutottunk a döntőbe".



A lap szerint Joachim Löwnek ebben a helyzetben egy egészen új csapatot kell építenie, a kapitány Manuel Neuer és a vasárnap csereként beállt, robbanékony Marco Reus köré szervezve. A következő, Svédország elleni szombati mérkőzés "már a túlélésről szól", mert "még egy vereség, és kiesünk, és véget ér a buli, mielőtt igazán elkezdődött volna". - tette hozzá az újság.



A Spiegel Online hírportál is kiemelte, hogy a válogatott 1982 óta először kezdett vereséggel világbajnokságot, és akkor is nagy volt a csalódás, de a csapat a döntőig jutott, a 2010-es vb-t pedig Spanyolország indította vereséggel, négy hét múlva mégis világbajnok lett.



Ez "aktuálisan" azt jelenti, hogy Svédországot és Dél-Koreát le kell győzni, és legalább a csoport második helyét el kell érni, bár akkor valószínűleg Brazíliával kell megmérkőzni a nyolcaddöntőben. - taglalják.



Természetesen a csoportelsőség lenne "a kényelmesebb változat", de ez már nem a német csapaton, hanem a többiek teljesítményén múlik, a nyolcaddöntőt viszont saját erőből is el lehet érni - írták.



A Süddeutsche Zeitung című lap szintén rámutatott, hogy Németország a Mexikótól elszenvedett vereség miatt Brazíliával kerülhet szembe a csoportmérkőzések után. "Bőven van ok az aggodalomra" - jegyezte meg a müncheni lap.



A Frankfurter Allgemeine Zeitung kiemelte, hogy a mexikói csapat a válogatott valamennyi hiányosságára rámutatott.



"Öntelt, nehézkes és szinte kissé buta is: a német csapat megérdemelten maradt alul Mexikóval szemben, és így már az a forgatókönyv sem elképzelhetetlen, hogy a csoportkörben kiesik" - írta hírportálján a Die Zeit című hetilap.



"Németország lejáratta magát", a Nationalelf "teljes egészében csalódást okozott, főleg a középpályán volt borzasztó" - írta a Die Welt című lap.



"Ez hidegzuhany volt: a német válogatott vérszegény fellépéssel jogosan veszített, a teljesítménye nem ad sok reményt" - írta a Stern című hírmagazin az online kiadásában.