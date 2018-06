Vb-2018

Átminősítették Pogba találatát, öngóllal nyerték első meccsüket a franciák

A francia labdarúgó-válogatott szombati második találatát a nemzetközi szövetség (FIFA) utólag öngólnak minősítette, így annak hivatalosan már nem Paul Pogba a szerzője. 2018.06.17 17:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Manchester United középpályása az Ausztrália elleni, kazanyi összecsapás 81. percében szép egyérintős passzolgatás után 14 méterről, középről pöckölte kapura a labdát, amely Aziz Behich lábán némileg megpattanva a keresztlécet érintve a gólvonal mögé hullott.



Pogba úgy fogalmazott vasárnap, hogy magáénak érzi a gólt, de nem az a fontos, ki szerezte.



"Nagyon örültem, hogy a labda behullott a kapuba, és ezzel megnyertük a mérkőzést. Ez volt a célunk." - mondta a TF1 csatornának nyilatkozva. "Az én felfogásom szerint vannak jó és rossz pillanatok. Ezúttal szerencsém volt, hogy eldönthettem a mérkőzést. Azért tudunk ennél jobban is játszani, és kell is jobban játszanunk" - tette hozzá.



A mérkőzést a franciák 2-1-re nyerték, az öngól előtt Antoine Griezmann, majd Mile Jedinak volt eredményes tizenegyesből. A C csoport első fordulójának másik összecsapását Dánia 1-0-ra nyerte Peru ellen.

A franciáknak ítélték az első tizenegyest világbajnokságon videobíróval

A francia válogatottnak ítéltek meg a világbajnokságok történetében először tizenegyest videobírós technológiával.



Az ausztrálok elleni, szombati kazanyi találkozón bő tíz perc telt el a második félidőből, amikor egy jó ütemű kiugratásnál Antoine Griezmann csapott le a labdára, de a tizenhatoson belül elesett. A játék folytatódott, majd miután a labda az oldalvonalon túlra gurult, a játékvezető, az uruguayi Andrés Cunha kézfeltartással jelezte, hogy videoasszisztens segítségét veszi igénybe.



Miután megnézte a pálya mellett elhelyezett monitoron az esetet, tizenegyest ítélt, a vétkes Josh Risdonnak pedig sárga lapot mutatott fel. A büntetőt Griezmann a kapu bal oldalába lőtte, ezzel vezettek a franciák, akik végül 2-1-re győztek.



A nemzetközi szövetség (FIFA) a statisztikai összesítésében emlékeztet rá, hogy a francia csapathoz kötődik a gólvonal-technológiával megítélt első vb-találat is, az eset a brazíliai világbajnokságon, a 3-0-s európai sikert hozó, Honduras elleni mérkőzésen történt. A 2014. június 15-én Porto Alegrében lejátszott összecsapáson Karim Benzema lövése után Noel Valladaresről, a közép-amerikaiak kapusáról került a gólvonalon túlra a labda, amit az új technológia tett egyértelművé. Ez öngól volt, de a francia csatár szerzett két másikat is, amelyet már egyértelműen neki könyveltek el.