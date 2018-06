Labdarúgó vb2018

Irán öngóllal győzte le Marokkót

Irán hosszabbításban esett öngóllal 1-0-ra legyőzte pénteken az Afrika-bajnok Marokkót a B csoport első, szentpétervári mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. 2018.06.15 19:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egész mérkőzésen nagy fölényben futballozó észak-afrikai csapatnak 19 találkozón át tartó veretlenségi sorozata zárult le a mostani kudarccal.



A közel-keleti együttesnek ez volt a 13. vb-találkozója, s mindössze második sikerét aratta, legutóbb húsz éve tudott nyerni.



Eredmény:

B csoport, 1. forduló:

Irán-Marokkó 1-0 (0-0)

Szentpétervár, 62 548 néző, v.: Cuneyt Cakir (török)

gólszerző: Buhadduz (95., öngól)

sárga lap: Sodzsaei (10.), Dzsahanbakhsh (47.), Anszarifard (92.), illetve el-Ahmadi (34.)



Irán: Ali Beiranvand - Ramin Rezaeian, Rouzbeh Chesmi, Morteza Pouraligandzsi - Karim Anszarifard, Omid Ebrahimi (Pedzsman Montazeri, 79.), Ehszan Hadzsszafi, Maszoud Sodzsaei (Mehdi Taremi, 68.) - Alireza Dzsahanbakhsh (Szaman Goddosz, 84.), Szardar Azmoun, Vahid Amiri



Marokkó: Munir el-Kadzsui - Acsraf Hakimi, Mehdi Benatia, Romain Szaissz - M'bark Busszufa, Hakim Zijecs, Karim el-Ahmadi, Amine Harit (Manuel Da Costa, 82.) - Nureddine Amrabat (Szofjan Amrabat, 76.), Ajub el-Kabi (Aziz Buhadduz, 76.), Junesz Belhanda



II. félidő: 95. perc: egy bal oldali szabadrúgást követően Buhadduz az ötös bal sarkáról a saját kapujába fejelte a labdát (1-0).



Hatalmas lendülettel kezdte a mérkőzést Marokkó, amely már az első tíz percben két nagy helyzetet hagyott ki. Később sem változott a játék képe, az Afrika-bajnok tulajdonképpen egykapuzott, úgy tűnt, csak az a kérdés, mikor veszi be az irániak kapuját, de ez még néhány méterről sem sikerült a csapat legnagyobb sztárjának, Benatiának, aki ziccerben az előtte álló védőbe lőtt. Hiába játszott nagy mezőnyfölényben Marokkó, a szünetig nem tudta gólra váltani, sőt egy gyors ellentámadásból az ázsiaiaknak is volt lehetőségük.



A folytatásban már meddővé vált a észak-afrikaiak mezőnyfölénye, bár továbbra is ők birtokolták többet a labdát, ugyanakkor már korántsem jelentettek komoly veszélyt az ellenfél kapujára. A második félidőben sok volt az apró szabálytalanság, a játék fizikai elemei kerültek előtérbe, sokat kellett ápolni a futballistákat, emiatt a játékvezető hatperces hosszabbítást jelzett. Ennek a végén teljesen váratlanul egy öngóllal megszerezte a győztes találatot Irán, amely így a vb első meglepetését okozta.