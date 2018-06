Labdarúgó vb2018

Szakértő: százezren dolgoznak a vb biztonságán Oroszországban

Mintegy százezer ember dolgozik az oroszországi labdarúgó-világbajnokság biztonságán - mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán szerdán.



Bármilyen atrocitás vagy terrortámadás hatalmas presztízsveszteséggel járna Oroszországnak, ezért a rendőrség és a titkosszolgálat mellett biztonsági cégek is dolgoznak a helyszínek biztosításán - tette hozzá.



Elmondta: a rendőri speciális erők már több gyakorlatot tartottak a meccsek helyszínein, összehívták a vezérszurkolókat is, és rendbontás esetére súlyos büntetéseket helyeztek kilátásba. A szakértő kitért arra is, hogy iszlamista fenyegetések is érkeztek a vb kapcsán.