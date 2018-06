Úszás

'Katinka sem gép, hanem ember'

Négy számban is magyar győzelem született, Hosszú Katinka 400 méter vegyesen pedig második lett a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat első, franciaországi állomásának vasárnapi versenynapján, Canet-en-Roussillonban.



Hosszú Katinka esetével kapcsolatban Petrov Iván győri edzőt idézi az Index, aki szerint nem kell ebbe az eredménybe túl sok mindent belemagyarázni. Hosszú a magánéleti válsága miatt nem úgy edzett az elmúlt időszakban, mint szokott, így az ideje teljesen rendben van.



"Ezen a versenyen csak annyi derült ki, hogy Katinka sem gép, hanem ember. Mi több, egy érző ember. El sem tudjuk képzelni, min megy most keresztül. Biztos vagyok benne, hogy vissza akar kerülni a csúcsra. Azt viszont eközben még csak nem is sejtjük, milyen nyomás van rajta. Öt évet kellett lezárnia, nemcsak érzelmileg, mentálisan is. Edzőt keres, működtetni szeretné a klubját, és még edz is. Összetett feladat, az egyik is elég lenne, teljes embert kíván" - fogalmazott az edző, majd hozzátette, Hosszú így is érmekért fog csatázni a glasgow-i Eb-n.



Nem eshetünk abba a hibába, hogy saját önző elvárásaink szerint közelítünk, az úszónőnek most empátiára van szüksége - mondta Petrov.