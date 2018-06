Jótékonyság

Danone Focikupa a Gyermekekért Óbudán

A TVE Sportpályán kerül sor vasárnap a Danone Focikupa a Gyermekekért elnevezésű korosztályos torna budapesti döntőjére. 2018.06.12 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők keddi tájékoztatása szerint a világ legnagyobb U12-es focikupájának magyarországi döntőjében 12 labdarúgócsapat 144 játékosa verseng a jövő évi spanyolországi döntőre való kijutás jogáért, valamint az először kiírt "Egészség Bajnoka" címért. A Danone és az Magyar Labdarúgó Szövetség grassroots programja által szervezett esemény keretében családi egészségnap is várja majd a gyermekeket és a szülőket, s egy Király Gábor által aláírt melegítőnadrágot is megnyerhetnek a résztvevők.



Az ifjú focisták Kiss Lászlóval, a világbajnokságok történetének leggyorsabb mesterhármasát szerző labdarúgójával is találkozhatnak. A tét, hogy melyik csapat képviselheti Magyarországot 2019-ben Spanyolországban, a közel 30 ország részvételével sorra kerülő nemzetközi döntőben.



Az óbudai rendezvényre a Nagycsaládosok Országos Egyesületének budapesti családjait is meghívta a Danone.