'Velem is előfordulhatott volna'

Lovrencsics nem hibáztatja csapattársát az öngólért

Lovrencsics Gergő nem hibáztatta csapattársát, Kádár Tamást, aki a 2-1-es vereséget jelentő öngólt vétette a magyar labdarúgó-válogatott szombati felkészülési mérkőzésén, az oroszországi világbajnokságra készülő ausztrálok ellen. 2018.06.10 11:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Czagány Balázs

Lovrencsics Gergő nem hibáztatta csapattársát, Kádár Tamást, aki a 2-1-es vereséget jelentő öngólt vétette a magyar labdarúgó-válogatott szombati felkészülési mérkőzésén, az oroszországi világbajnokságra készülő ausztrálok ellen.



"A mezőny egyik legjobbja volt, ez akár velem is előfordulhatott volna" - fogalmazott Lovrencsics.



"Az első félidőben megvoltak azok a lehetőségeink, amikre készültünk. Az volt a terv, hogy labdatartásból járassuk a labdát, kijátsszuk valamelyik oldalra, majd egy gyors forgatással a másik, üres szélre áttéve gyors akciót vigyünk végig" - fejtette ki. Leszögezte, jobban játszottak, mint a szerdai, fehéroroszok elleni 1-1-es döntetlen alkalmával, de a helyzeteik nem mentek be.



Rámutatott, ebben közrejátszhatott a fáradtság is, hiszen három nap alatt második összecsapásukat játszották az idény végén. - "Így is sok pozitívum volt az előző mérkőzéshez képest."



"Nagyon sikeres szezon van mögöttem, önbizalommal érkeztem a válogatottba, és ezt meg is tudtam mutatni a pályán" - értékelt Sallai Roland. Kiemelte, örül neki, hogy a legutóbbi találkozóhoz képest is előrébb tudott lépni.



Dibusz Dénes azt mondta, nagyon rossz volt megélni a két kapott gólt, különösen az elsőt.



"Úgy érzem, háríthattam volna, ha számítok rá, hogy el fog jönni a kapuig a labda" - utalt az ausztrálok vezető találatára, amelynél a frissen beállt Arzani lövését engedte el Vinícius Paulo. - "Nem indultam el korábban, amikor pedig érzékeltem, hogy ő nem fog tisztázni, megpróbáltam védeni, de sajnos nem sikerült."



Kiemelte, az első félidő jól sikerült, nem engedtek az ausztráloknak veszélyes lehetőségeket, a szünet után viszont agresszívebbek lettek a vendégek, nem hagyták őket szabadon játszani. "Ezzel együtt úgy gondolom, teljesen 'döntetlenszagú' mérkőzés volt."



Az ausztrálok Franciaországgal, Dániával és Peruval találkoznak a jövő csütörtökön kezdődő vb-n, míg a magyar együttes ősszel már tétmérkőzéseken szerepel: szeptember 8-án Finnországba látogat, majd három nappal később - zárt kapuk mögött - a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában.