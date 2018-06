Labdarúgás

Magyarország-Ausztrália: 1-2

MTI/Czagány Balázs

A két csapat harmadszor találkozott egymással, s a magyarok mindannyiszor kikaptak, ráadásul Georges Leekens szövetségi kapitány irányításával továbbra is nyeretlenek. A három nappal ezelőtti, fehéroroszországi döntetlen mellett ez volt a harmadik veresége a belga szakembernek, aki Varga Kevin becserélésével ezúttal újoncot is avatott.



A vendégek a 74. percben Arzani lövésével szereztek vezetést úgy, hogy Dibusz mellé ütött a labdának. A hajrában aztán két öngól volt, előbb Sainsbury fejelt a saját kapujába, majd a csapatkapitány Kádár is szerencsétlenül ért labdába a hosszabbításban.



A magyar együttes ősszel már tétmérkőzéseken szerepel, ugyanis szeptember 8-án Finnországba látogat, majd három nappal később - zárt kapuk mögött - a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában.