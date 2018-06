Színes

Tusup miatt romlott meg Hosszú és Jakabos barátsága

A medencében nyilvánvalóan rivalizált egymással Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna, de azon kívül tudtak örülni egymásnak, jó viszonyt ápoltak.



"Sok edzőtárborban voltunk szobatársak, a versenyek után meg röhögtünk” – nosztalgiázott Jakabos Dallos Bogi 7-kor nálam! című videósorozatában, amiről a Bors számolt be.



A két úszónő éveken át elválaszthatatlan volt, a fordulat akkor következett be, mikor Hosszú a férjével, Shane Tusuppal kezdett el készülni. Attól kezdve eltávolodtak egymástól.



Tusup igencsak megosztó figura és úszóberkeken belül sokan tapasztalták, mennyire megváltozott az Iron Lady a férje hatására.



Most, hogy Tusup kikerült a képből, kíváncsian várjuk, feleleveníti-e régi barátságát a két úszónő.