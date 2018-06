Siker

Kajak-kenu Eb - Nyolc magyar egyenes ági továbbjutó

A pénteki program első felében érdekelt 17 magyar egység közül eddig 12 szállt vízre, s nyolc egyből bejutott a döntőbe a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon. 2018.06.08 13:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyitónapon az 500 és 1000 méteres előcsatározások zajlanak, öt magyar hajó később, a középfutamból biztosíthatja helyét a hétvégi finálékban, a Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert kajakos duó viszont kiesett.



Egy kilométeren a kajakos Takács Tamara Kopasz Bálinthoz hasonlóan fölényes győzelemmel tette le a névjegyét, s már készülhet a szombati döntőre, míg a kenus Kiss Tamás kikapott a tavalyi Eb-n ezüstérmes cseh Martin Fuksától, így rá délután vár még egy középfutam.



Párosban a 19 éves Pupp Noémi és a tavalyi szülési szabadsága után most visszatérő, olimpiai bajnok Csipes Tamara kajakos duója második lett a románok kettőse mögött, így biztosította a helyét a legjobb kilenc között, a férfi párosok azonban csalódást keltően kezdtek. A Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenupáros negyedikként ért célba a német, román, lengyel trió mögött, de később, a középfutamból még lesz esélye bejutni a döntőbe, a Hufnágel, Ilyés kajak kettes azonban nagyon elrontotta az előfutamát és kiesett. A magyarok csak a nyolcadik helyen értek célba, s mivel az időeredményük is gyenge volt, nem kerültek a középfutamos mezőnybe.



"Azt hitték, hogy mindenki továbbmegy, de így kiestek" - mondta az MTI-nek Hüttner Csaba szövetségi kapitány.



A magyar küldöttség legidősebb tagja, a 40 éves, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán vezette 1000 méteres kajaknégyes csak egy riválisát előzte meg az öt hajót számláló előfutamban, és ez kevésnek bizonyult. Kammerer, Erdőssy Csaba, Ciener Benjámin és Varga Ádám a második fordulóban javíthat.



Kopasz 500 méter egyesben is nyert az előfutamában, így már ezen a távon is döntős, és győzelemmel tért vissza az európai porondra a nők hasonló számában érdekelt, ötszörös olimpiai bajnok kajakos, Kozák Danuta is, aki gyermeke tavalyi születése miatt a nemzetközi színtéren most versenyez először a 2016-os riói játékok óta. A kenusoknál Lakatos Zsanett második helyének köszönhetően megspórolta a középfutamot, Kiss Balázs viszont harmadikként ért célba első pályáján két klasszis, Fuksa és a német Sebastian Brendel mögött, így ő délután is vízre száll. A kajakpárosok közül az éremesélyesként számon tartott Medveczky Erika, Csipes duónak nem sikerült igazán az előfutam, negyedik helyével néhány centivel lecsúszott a döntőt érő első három pozícióról, így "pótvizsgáznia" kell, a négyesből kimaradt Mozgi Milán és Somorácz Tamás viszont futamgyőzelemmel mutatkozott be, ezzel már döntős. A kenusoknál Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső messze a mezőny előtt ért célba, és a szegedi világkupán második Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kettős is remekül versenyzett, csak a tavaly ezüstérmes románoktól kapott ki, s a második hely - csakúgy, mint a nőknek az első - most finálés folytatást jelentett a számára.

Ami az 500 méteres kajaknégyeseket illeti, a Kárász Anna, Kozák, Medveczky, Bodonyi Dóra összeállítású női kvartett első közös versenyében magabiztosan teljesített és nyert, a Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós és Kuli István alkotta férficsapat pedig harmadik lett a spanyolok és a németek mögött. Mindkét eredmény egyenes ági döntőbe jutásért ért, a nőknek szombaton, a férfiaknak vasárnap rendezik a finálét.



A férfi négyes tagjaitól az edzői-egészségügyi stáb egyből vért vett a célba érkezés után, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket.



"A rajtnál belehúztam a rajtgépbe, ezért kicsit szétesett a mozgásunk - mondta a vizsgálat közben az MTI-nek a vezérevezős, Tótka. - Utána aztán a spanyolokkal és németekkel harcoltunk nagyot, ahogy az várható is volt. Utóbbiak szinte végig mögöttünk haladtak, csak a végén előztek meg. Persze bármi megtörténhet, de szerintem a döntőben is ez a három hajó lesz harcban a dobogós helyekért."



Hozzátette még, hogy idén eddig nem versenyzett szembeszélben, de "most ehhez is hozzá kell szokni".



Ötszáz méteren a kenunégyes - Viola Viktor, Bodonyi András, Kiss Balázs és Némedi Konrád - előfutam nélkül döntős, mert ebben a számban mindössze hét hajó nevezett. Ugyanez érvényes a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenu kettesre 200 méteren, itt éppen egy döntőnyi, kilenc egység indul az Eb-n.



