Felépülés

Egyre jobban van Mészöly Kálmán

A Vasas és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kiváló játékosát hetekkel ezelőtt hazaengedték a kórházból, de a felépülés érdekében egy budakeszi rehabilitációs intézetbe hetente többször is bejár gyógytornázni – írja a Blikk.



„Jól érzi magát apu, persze azért még erősödnie kell. Ám az, hogy nem kell folyamatosan kórházban lennie, csak bejár gyógytornázni, lelkileg is nagy lökést adott neki” – mondta a Szőke Szikla fia, Mészöly Géza.



Azt is elárulta, hogy Mészöly Kálmán komoly célt tűzött ki maga elé.



„A főváros díszpolgári címét adományozták neki a közelmúltban, s erre nagyon büszke. A díszceremónia június 19-én lesz, s ezen mindenképpen szeretne megjelenni, hogy átvehesse a kitüntetését. Most tulajdonképpen ezért edz mindennap, hogy ezt a tervét megvalósíthassa. Fontos a gyógyulása szempontjából, hogy talált magának pluszmotivációt” - fejtette ki.